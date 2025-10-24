“Vairs nav mūsu zilonis!” Kremļa propagandistiem sākusies histērija, viņi pēkšņi mainījuši savu attieksmi pret Donaldu Trampu 0
Krievijas propagandisti pēdējās dienās ir pārsteidzoši mainījuši savu toni pret ASV prezidentu Donaldu Trampu. Ja vēl nesen viņš tika slavēts kā racionāls līderis, kas sapratis Maskavas intereses, tad tagad Kremļa medijos skan vilšanās un pārmetumi, vēsta Dialog.ua.
Iemesls – Trampa jaunie stingrie soļi pret Krieviju. ASV prezidents paziņojis par pirmajām nopietnajām sankcijām pret Krievijas uzņēmumiem, kā arī atcēlis plānoto tikšanos ar Vladimiru Putinu. Šī rīcība izraisījusi īstu histēriju Kremļa propagandas raidījumos.
Viena no centrālajām tēmām Krievijas federālā kanāla raidījumā “60 minūtes” bija tieši šī Trampa rīcība. Skandalozā vadītāja Olga Skabejeva, kura iepriekš bieži aizstāvēja Trampu, šoreiz vairs neslēpa vilšanos – viņa sūdzējās, ka ASV līderis “krasi mainījis savu pozīciju”.
Raidījuma viesi Trampam atgādināja arī par iepriekšējiem “nedraudzīgajiem soļiem”: bombardēšanu Sīrijā, sankciju ieviešanu un izstāšanos no līguma par vidēja un īsāka darbības rādiusa raķetēm. “Par ko mums viņu mīlēt? Ar ko viņš labāks par Obamu vai Baidenu?” retoriski jautāja viens no tā dēvētajiem ekspertiem.
Savukārt cits Kremļa galvenais propagandists Vladimirs Solovjovs savā raidījumā paziņoja, ka Tramps “vairs nav mūsu zilonis”. Viņš sacīja:
“Tramps ievieš sankcijas, atceļ tikšanos… ASV Finanšu ministrija nosaka ierobežojumus mūsu naftas kompānijām un prasa nekavējoties pārtraukt karadarbību. Bet kas viņi vispār tādi ir, lai no mums kaut ko pieprasītu? Tramps tagad pats pārkāpj savas sarkanās līnijas. Viņš kļūst tāds pats kā Baidens. ‘Trampa baidenizācijas’ process ir pabeigts. Punkts.”
Šī retorikas maiņa ir ļoti zīmīga. Lai gan Kremļa medijos izskan pārmetumi un ironija, kritika ir piesardzīga un kontrolēta – bez tiešiem personiskiem uzbrukumiem Trampam. Analītiķi norāda, ka Maskava joprojām cer saglabāt iespēju nākotnē ietekmēt ASV prezidentu un negrib viņu atklāti saniknot.
Lai arī “Tramps, kuru mēs pazinām, uz laiku ir pazudis”, kā ironiski teica Solovjovs, Kremlis vēl nav atmetis cerības, ka ASV līderi varēs “pārvilināt” atpakaļ. Taču šobrīd šķiet, ka ASV un Krievijas attiecībās sākas jauns, daudz vēsāks posms, un propagandistu vilšanās tikai atspoguļo to, cik neparedzams Tramps var būt pat saviem agrākajiem simpātijām.