TV24 raidījumā “Preses klubs” finansists, valsts īpašuma ministrs (1993-1994), finanšu ministrs (1999-2000) Edmunds Krastiņš norādīja, ka Krievijas noturība pret sankcijām un kara sekām nav pārsteigums – Krievijai palīdz tādi sabiedrotie kā Ķīna, Irāna un Indija.

“Bija cilvēki, kuri pareģoja, ka Krievija sabruks gada laikā – tas bija smieklīgi,” sacīja Krastiņš, uzsverot, ka Krievija jau agrāk izturējusi gan pilsoņu karu, gan otro pasaules karu.

Pēc viņa teiktā, krievu tauta ir “izturīga un neprasīga”, līdz ar to pēc viņa domām, karš var turpināties vēl vairākus gadus.

Krastiņš arī pauda skepsi par iespējamo Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanos, norādot, ka tikšanās Aļaskā jau esot reabilitējusi Putinu starptautiski, bet tagad plānots to atkārtot Eiropas Savienības teritorijā.

“Putins no šīs tikšanās atkal būs uzvarētājs, un Tramps visticamāk neko nepanāks, jo ir acīmredzams, ka Putins netaisās pārtraukt karu Ukrainā,” uzsvēra Krastiņš.

Viņš piebilda, ka arī ekonomiskie piedāvājumi Putinu neietekmēs: “Tramps cer solīt ekonomisku sadarbību, bet es domāju, ka Putinu tas neinteresē.”

