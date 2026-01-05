Ģenerālprokurors: Prokurora darbs vispār nav saistīts ne ar ko pozitīvu 0
Prokurora darbs vispār nav saistīts ne ar ko pozitīvu – tas nerada pašam kādu prieku, ne arī rezultāts “ielikt kādu cietumā” nerada nekādu prieku, tā par šīs profesijas ēnas pusi TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izteicās Armīns Meisters, ģenerālprokurors.
Ja kādam kolēģim tā ir, tad Meisters nezina, vai šis cilvēks ir “īsti riktīgs”, taču ir jārod gandarījums par to, ko dari ikdienā, jo šis darbs dara sabiedrību labāku. “Tas ir tas, kas liek iet un darīt, tas ir daudz – tas ir tāds dzīves moto.”
Kā uzskata ģenerālprokurors – jebkurā kolektīvā komandas garam ir liela nozīme, citādi veidojas savstarpēji neveselīga konkurence. “Arī, ja nav viena mērķa, tad savstarpēji visi iztērē resursu, otru pārliecinot, rezultātā beigās gandarījuma arī nav.”
Prokuratūras iespējas veidot komandu ir ļoti nozīmīgas, bet vienlaikus liels izaicinājums – katrs prokurors ir liela personība, savā ziņā autoritāte. Saliedēt viņus vienā komandā, ieinteresēt strādāt kopā esot Meistera ikdienas darbs un mērķis, jo visos laikos prokuratūra bijusi ļoti sašķelta pat likumu interpretācijā.