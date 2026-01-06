Laulības šķiršana nekad nav viegla emocionāli, bet klāt visiem pārdzīvojumiem jārisina arī fiansiālie jautājumi. LA.LV uzrakstīja lasītāja Dārta, jautājot, cik daudz naudas mammai ar bērniem pienākas pēc laulības šķiršanas?
“Man ir trīs bērni, nesen šķīros ar viņu tēvu. Tā kā māja, kurā dzīvojām, pieder vīram, šobrīd kopā ar bērniem no tās izvācamies uz īrētu dzīvokli. Vai tiešām man oficiāli pienākas tikai minimālie uzturlīdzekļi? Ir vairāk nekā skaidrs, ka ar tiem nespēšu bērniem ne tuvu nodrošināt esošo dzīves līmeni.
Kamēr nostāšos uz savām kājām, paies kāds laiks, bet ļoti negribu, lai konflikts un šķiršanās nozīmē, ka bērnu dzīve pasliktinās, vairs nevaram atļauties iepriekšējos pulciņus,” viņa stāsta.
Jautājām Uzturlīdzekļu garantijas fonda pārstāvei Linda Sparāne pastāstīt vairāk.
Gadījumā, kad tiek šķirta laulība, vecākiem ir jāvienojas arī par bērnu aprūpes un uzturēšanas jautājumiem.
Tomēr likumā ir noteikts arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kādu katram vecākam ir pienākums nodrošināt neatkarīgi no apstākļiem.
Minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un tas ir piesaistīts minimālajai mēneša darba algai – bērniem līdz 7 gadu vecumam tie ir 25% no minimālās mēneša darba algas, savukārt pēc 7 gadu vecuma līdz bērna pilngadībai – 30% no minimālās mēneša darba algas. Palielinoties valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, palielinās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs.
Ja vecākiem neizdodas vienoties labprātīgi par lielāku uzturlīdzekļu apmēru, strīdu par uzturlīdzekļiem var risināt tiesā.
Bērna uzturlīdzekļi var tikt pieprasīti tādiem izdevumiem, kas rodas saistībā ar bērna aprūpi, proti, ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu. Strīda gadījumā tiesa izvērtē, kuri izdevumi ir pamatoti, ievērojot abu vecāku sniegtos paskaidrojumus un pierādījumus. Turklāt saskaņā ar Civillikuma 80. pantu, papildus bērna uzturlīdzekļiem bijušais laulātais var prasīt arī līdzekļus no otra bijušā laulātā samērā ar viņa mantas stāvokli iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai.
Ja tiesa prasību apmierina, bet vecāks uzturlīdzekļus nemaksā, tos no vecāka var piedzīt piespiedu kārtā, iesniedzot zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas izsniegto izpildrakstu par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja piedziņa no vecāka nav sekmīga, uzturlīdzekļus var saņemt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, tomēr jāņem vērā, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uzturlīdzekļus izmaksā ierobežotā apmērā: 2026. gadā tie ir 155 EUR bērniem līdz 7 gadu vecumam un 180 EUR bērniem pēc 7 gadu vecuma. Neizmaksātā daļa vecākam krājas kā uzturlīdzekļu parāds, kuru no vecāka varēs piedzīt zvērināts tiesu izpildītājs.
Papildus informācijai par uzturlīdzekļu piedziņu aicinām iepazīties ar Ārpustiesas ceļvedi. Lai gan prasību tiesā vecāks var celt pats, neskaidrību gadījumā vecāks var vērsties arī pie advokāta vai cita juridisko pakalpojumu sniedzēja. Noteiktos gadījumos iespējams arī vērsties Tiesu administrācijā un pieteikties valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai civiltiesisko strīdu risināšanai.
