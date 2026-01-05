“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā” 0
Alvis Hermanis 2025. gada pēdējā dienā paziņoja, ka izstājas no politiskās kustības “Bez partijām”, ko pats bija dibinājis. Tagad, 2026. gadā Latvijas radio raidījumā “Krustpunktā” viesojas viņa kādreizējais partneris uzņēmējs Armands Broks un pirmo reizi publiski izsakās par kolēģa pievienošanos partijai “Republika”. Šo sarunu noklausījies arī Hermanis un, protams, to publiski komentē.
“Ļoti interesanta intervija šodien Krustpunktos ar Broku. Paldies Latvijas Radio. Tagad visiem apmēram skaidrs, kāpēc mēs abi ar Jāzepu Baško atdalījāmies un turpināsim mūsu projektu citur. Tālāk no JV draugiem un rezerves lidostām.
Vēlēšanu likuma maiņa – jā, bet 10 punktu akcija un plāns B bija mana ideja. Un “Mēs mainām noteikumus” rīcības programma valsts pārvaldes reformas revolūcijai būs ļoti konkrēta,” Alvis Hermanis raksta.
Uz jautājumu: “Hermaņa ar jums vairs nav, ja?” Broks atbildēja: “Jā, tā sanāk, ka nav, es to arī uzzināju no kāda nakts tvīta nākamajā dienā. Mums bija izsludināts konkurss uz biroja vadītāja vietu. Bija pieteikušies vairāk kā 50 cilvēki un tad mēs diskutējām, cilvēki nāca uz sarunām, bet Alvim neviens nederēja. Es teicu “nekādu problēmu, ja tev šie neder, tad piedāvā savu variantu.” No rīta es uzzināju, ka esmu “Vienotības” spiegs vai kas tamlīdzīgs. Man liekas, ka emocionāls un vienkāršs lēmums, jo Alvis pieradis, ka ir režisors un visi dara, kā viņš saka, ja kāds iebilst vai izaicina, tas uzreiz ir sliktais. Man liekas, ka sadarbība un darbs komandā vispār ir latvieša problēma, un arī mēs esam tam pierādījums!”
