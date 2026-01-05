VIDEO. Tumsā nepamanīja kravas auto! Smaga avārija Balvu novadā, šoferis zaudējis dzīvību 1
Smaga avārija Balvu novadā, Kapūnē, vēsta “Sadursme.lv” savā Facebook kontā.
“Uz P36 šosejas noticis smags ceļu satiksmes negadījums. Saskaņā ar aculiecinieku sniegto informāciju avārijā bija iesaistītas divas kravas automašīnas un viena vieglā automašīna.
Tiek ziņots, ka viena no kravas automašīnām stāvējusi ceļa malā bez ieslēgtām gaismām, otra kravas automašīna to nepamanīja un ietriecās. Pēc sadursmes vieglā automašīna ietriecās avarējušajā kravas auto.
Diemžēl negadījumā dzīvību zaudējis vieglās automašīnas vadītājs!” vēsta ieraksts soctīklos.