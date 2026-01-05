Nepavisam nav gatavi mieram: krievi publicē, cik daudz iztērējuši karam 2025. gadā 0
Zemessardzes kapteinis Māris Bruža TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka Krievijas publicētie finanšu dati nepārprotami liecina – Maskava nav gatava nekādam mieram.
“Finanšu ministrija ir publicējusi atskaiti par to, kā tad viņiem ir tērēts finansējums aizsardzībai 2025. gadā. Paskatoties tos ciparus… viņi nepavisam nav gatavi miera sarunām,” raidījumā pauda Bruža. Viņš norādīja, ka Putinam interesē teritorija, nauda ir mazāk svarīga.
Finanšu ministrijas atskaite rāda, ka 2025. gadā aizsardzības izdevumiem budžetā bija ieplānoti 11,1 triljoni rubļu jeb aptuveni 137,8 miljardi ASV dolāru. Tie ir tikai tiešie aizsardzības izdevumi. Savukārt aizsardzības ministrs Belousovs atzinis, ka šogad aizsardzības budžets sasniedzis aptuveni 7,3 % no iekšzemes kopprodukta.
“Tas kopējais cipars, kas ir parādīts atskaitē, ir par 30 miljardiem vēl vairāk, nekā tas bija minēts. Reāli iztērēti 167,7 miljardi. Tas nozīmē, ka apmēram 80% no aizsardzības budžeta tiek tērēti tieši karam,” informēja Zemessardzes kapteinis.
Kā jau iepriekš norādījuši dažādi analītiķi, ja šādas summas četrus gadus pēc kārtas tiek novirzītas militāriem mērķiem, par šo naudu Krievija būtu varējusi realizēt milzīgus infrastruktūras projektus.
“Krievija varēja no Sanktpēterburgas uztaisīt Dubaiju, lai viss tur būtu pa smuko. Bet diemžēl “bunkurvecim” ir savi plāni. Un “bunkurveci” laikam neviens nav spējis pārliecināt, jo visiem tur laikam tas ir izdevīgi,” izteicās Māris Bruža.