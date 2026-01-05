Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus 8
Notikumi Venecuēlā pakāpeniski atklāj ASV prezidenta Donalda Trampa ambīcijas, kas varētu satricināt visu naftas tirgu. Kļūst skaidrāki arī šīs situācijas patiesie ieguvēji un zaudētāji, raksta lrytas.lt.
Ir pagājušas vairākas dienas kopš ASV operācijas, kuras laikā tika arestēts Venecuēlas prezidents Nicolas Maduro. Aplūkojot Venecuēlas milzīgos naftas laukus, var arī redzēt, ka naftas cena salīdzinoši maigi reaģē uz notiekošo konfliktu.
Piemēram, Austrumāzijas tirdzniecībā Brent jēlnaftas cena pirmdien samazinājās par 0,21 procentiem līdz 60,62 ASV dolāriem par barelu, bet West Texas Intermediate samazinājās par 0,35 procentiem līdz 57,12 ASV dolāriem. Ekonomisti paskaidroja, kāpēc nav būtisku cenu izmaiņu un kā Venecuēlas nafta varētu ietekmēt tirgu nākotnē. Ne visiem patiks prognozes.
Bankas “Citadele” ekonomists Aleksandrs Izgorodins norāda, ka, lai gan ASV teorētiski ir ieguvušas piekļuvi pasaules lielākajiem naftas resursiem, vēl nevar berzēt rokas. Venecuēlas naftas infrastruktūra ir ļoti novecojusi, un tās spēja palielināt eksporta apjomus ir ierobežota.
“Ievērojams skaits ASV naftas pārstrādes rūpnīcu ir pielāgotas ļoti biezai naftai. Un Venecuēlā ir tieši tāda eļļa, un tā ir tās unikalitāte. Ne visi var pārstrādāt šo eļļu. Piekļuve šai biezajai naftai paver ceļu jebkurai ASV valdībai ilgtermiņā kontrolēt, lai saglabātu zemu vietējās degvielas cenu,” skaidroja ekonomists.
Vēl viena iespēja, kas paveras Amerikas Savienotajās Valstīs, ir eksporta potenciāla paplašināšana nišas jomās. Piemēram, dīzeļdegvielas un aviācijas degvielas ražošanā, kur tiek izmantota bieza eļļa. Kas ir uzvarētājs šajā kontekstā, nav grūti saprast.
“Ķīna smagi zaudēs, jo tā ir viena no Venecuēlas galvenajām naftas klientēm. Ilgtermiņā ASV varēs kontrolēt cenu, par kādu Ķīna pērk naftu.
Tāpat šī situācija varētu ietekmēt Eiropas dīzeļdegvielas un aviācijas degvielas pārstrādātājus. Izgorodins uzskata, ka pēdējam būs arvien mazāk iespēju konkurēt ar ASV pārstrādātājiem. Jautāts, vai konflikts starp ASV un Venecuēlu varētu ietekmēt Lietuvu, ekonomists minēja interesantu parādību, kas saistīta ar naftas cenām.
“Naftas cenai bija jāsamazinās – Venecuēlai ir pasaulē lielākie naftas resursi, un fakts, ka ASV teorētiski pārņems kontroli pār tiem, nozīmē, ka naftas piedāvājumam ir strauji jāpalielinās un cenai jāsamazinās.
Neskatoties uz šo naratīvu, varbūtība, ka naftas cena strauji samazināsies, ir tuvu nullei. Naftas cena šobrīd ir zemākā pēdējo 20 gadu laikā. Ja naftas cena ir tik zema, izredzes, ka tā vēl vairāk samazināsies, ir ierobežota. Šī gada pirmajā pusē naftas cena var pat pieaugt, nevis kristies,” prognozēja ekonomists.
Tātad pēc A. Izgorodina domām, Eiropa no tā var uzvarēt. “Kas no tā iegūs? Procentu likmju vide, inflācija, jo zemas enerģijas cenas automātiski nozīmē zemu inflāciju. Un zaudēs visas nozares, kurām zemā naftas cena ir bezjēdzīga, piemēram, elektromobiļi,” viņš sacīja. Tomēr tas arī rada apstākļus vislielākajam apdraudējumam, ar ko Eiropas Savienības ekonomika var saskarties 2-3 gadu laikā, kas neatjaunojas. Tas, pēc A. Izgorodina domām, ir deflācija.
Šajā kontekstā var rasties vēl viens jautājums: kāpēc Venecuēla līdz šim nav izmantojusi milzīgās naftas atradnes? Uz šo jautājumu atbildēja ekonomists Mariuss Dubnikovs. “Venecuēlai ir 17 procenti no pasaules naftas rezervēm, bet, tā kā diktators ir pilnībā iedzinis valsti nabadzībā un badā, viņi ir nokļuvuši situācijā, kad viņiem nebija naudas, lai drukātu naudu,” viņš sacīja Žinių radija raidījumā “Business Position”. Ekonomists saka, ka Venecuēlas naftas piegāde veido mazāk nekā 1 procentu no pasaules naftas. Un lielākā daļa šīs piegādes nonāk Kubā.
“Ja sāksies urbšana un parādīsies jaunas ražošanas līnijas, Venecuēla var kļūt par ļoti nopietnu spēlētāju naftas pasaulē. Tas rada kopējo ainu, ka pasaule patiešām var dzīvot bez Krievijas naftas. Izstumt Krieviju no tirgus. Tas notika jau pagājušajā gadā, kad Saūda Arābija un ASV ieņēma Krievijas tirgus daļu, Krievijas nafta sankciju dēļ nokritās līdz rekordzemam līmenim,” atgādināja Dubņikovs. Tāpēc, aplūkojot notikumu kopumu, ekonomists saskata arī zināmu optimismu. “Viss haoss, ko mēs esam redzējuši pēdējā gada laikā – sankcijas, sankciju klātbūtne, nebija, Trampa neizlēmība – šķiet, ka viss notiek pēc grandioza plāna, ko mēs, iespējams, neesam redzējuši, un varbūt nākotnē mēs lasīsim tikai vēstures mācību grāmatās,” viņš sacīja.
Pēc mēnešiem ilga militārā un ekonomiskā spiediena ASV naktī uz sestdienu, 3. janvāri, uzsāka gaisa uzbrukumus Venecuēlas galvaspilsētai Karakasai un gāza autoritāro kreiso līderi Maduro. Maduro un viņa sieva tika aizvesti uz Ņujorku.
Šeit viņi saskarsies ar federālajām apsūdzībām par narkotiku kontrabandu. ASV prezidents Tramps ir paziņojis, ka ASV turpmāk “pārvaldīs” Venecuēlu.
Tas ir uzticēts augstākajām ASV amatpersonām, tostarp valsts sekretāram Markam Rubio un aizsardzības sekretāram Pītam Hegsetam, un viņu komandām. Tramps arī runāja par plāniem nosūtīt ASV uzņēmumus, lai salabotu Venecuēlas slikti pamesto naftas infrastruktūru.