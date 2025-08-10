“Kā krieviem – jo pretīgāk, jo labāk…” Okupantu “Shahed” droni nesuši jaunu problēmu Ukrainas spēkiem 2
Krievijas okupantu izmantotie “Shahed” droni rada jaunu, nopietnu draudu Ukrainas aizstāvjiem. Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja, ka šie droni tiek izmantoti, lai pārraidītu un izvietotu bīstamas prettanku mīnas PTM-3.
“Tiek ziņots, ka vairākos reģionos vienlaikus fiksēti Shahedi, kas zem spārniem nesa divas kasetes ar PTM-3 prettanku mīnām,” informēja Slaidiņš. Tomēr pagaidām nav skaidrs, kāds ir krievu plāns – vai tie ir teroristu uzbrukumi uz publiskiem ceļiem vai mēģinājums traucēt lauksaimniecības darbības.
Šīs prettanku mīnas ir īpaši bīstamas. “Šī ir riebīga mīna, teiksim atklāti, jo mīnas drošinātājs ir bezkontakta un nostrādā, kad tai tuvojas liels metāla objekts vai tanks vai mašīna. Mīna reaģē uz magnētiskā lauka izmaiņām. Tas padara šo mīnu ārkārtīgi bīstamu,” norādīja NBS majors.
Viņš paskaidroja, ka pēc uzstādīšanas un pārejas kaujas pozīcijā šo mīnu nav iespējams padarīt nekaitīgu vai noņemt.
Turklāt prettanku mīnas PTM-3 var tikt aprīkotas ar pašizznīcināšanās mehānismu, kas eksplodē pēc noteikta laika – parasti 8 līdz 24 stundām –, lai novērstu ilgstošu mīnu palikšanu kaujas laukā. Tomēr Slaidiņš atzīmēja, ka pašreizējā krievu taktika liecina, ka šādām mīnām visticamāk nav pašiznīcināšanās mehānisma, tādējādi tās paliek īpaši bīstamas ilgtermiņā.