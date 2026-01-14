“Sliktākais variants ir nebūt gataviem” – Krivonos atklāj, kas Latvijai jādara savas aizsardzības labā 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentāru sniedza Serhijs Krivonos, Ukrainas Speciālo operāciju spēku izveidotājs, kurš uzsvēra, ka Latvijai savas drošības labā ir jābūt gatavai rīkoties.
Ģenerālis uzteica Latvijas karavīrus un sacīja, ka viņi ir labāki par citu valstu karavīriem, atsaucoties uz latviešu kara spējām gan Pirmajā, gan Otrajā pasaules karā.
Tāpat viņš norādīja, ka Ukrainas karavīri ir gatavi palīdzēt un dalīties savā pieredzē, lai Latvija varētu efektīvi pretoties, ja notiktu karš ar Krievijas Federāciju.
Krivonos uzsvēra, ka sliktākais variants ir nebūt gataviem un cerēt, ka kāds atnāks palīgā, bet beigās neatnāk, tāpēc īpaši svarīgi ir sagatavot un apmācīt Latvijas tautu.
