Iedzīvotāji paliks zaudētāji: kredītus dod pa labi, kreisi, iestādes strīdas un sistēma ir sadrumstalota 33
Spēkā pieņemas Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) domstarpības ar Latvijas Banku jautājumā par to, kurai iestādei turpmāk būtu jāuzrauga nebanku kreditētāji, tostarp tā dēvēto ātro kredītu bizness. Izskan brīdinājumi, ka šo pārmaiņu rezultātā lielākais zaudētājs varētu būt tieši ierindas patērētājs, vēsta 360TV Ziņas.
Pašlaik uzraudzību pār nebanku kreditētājiem veic PTAC, nodrošinot, ka iedzīvotāji tiek pasargāti no pārmērīgiem vai negodīgiem kredītu nosacījumiem. Tomēr Finanšu ministrija plāno no nākamā gada šo funkciju nodot Latvijas Bankai, apvienojot finanšu sektora uzraudzību vienā institūcijā. PTAC direktore Zaiga Liepiņa pauž bažas, ka tas varētu vājināt patērētāju aizsardzību, jo banka vēsturiski nav nodarbojusies ar individuālu patērētāju maksātspējas vērtēšanu tādā līmenī, kā to dara centrs.
Latvijas Bankas ieskatā funkciju apvienošana mazinātu pašreizējo sistēmas sadrumstalotību. Bankas pārstāvis Jānis Silakalns norāda, ka iestāde jau tagad saņem simtiem sūdzību par finanšu pakalpojumiem, un izsaka asu kritiku par PTAC līdzšinējo efektivitāti. Viņš pieļauj, ka PTAC zemākās izmaksas varētu liecināt par nepietiekamu profesionalitāti vai nespēju konkurēt darba tirgū, kas kavē kvalitatīvu uzraudzību.
Kamēr iestādes strīdas par uzraudzības tiesībām, nebanku kredītu tirgus turpina strauji augt. Pērnā gada pirmajos sešos mēnešos licencētie nebanku kreditētāji izsniedza jaunus kredītus vairāk nekā 452 miljonu eiro apmērā. Tas ir par 15,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, kas apliecina, ka efektīva un iedzīvotājiem droša uzraudzība kļūst arvien kritiskāka.
VIDEO: