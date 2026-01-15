Tilts par zemu un navigācija melo? Klasiska vieta un arī situācija klasiska 0
Trešdienas pēcpusdienā Rīgā, 11. novembra krastmalā zem Akmens tilta, notika satiksmes negadījums, kurā smagā auto šoferis pamatīgi sabojāja savu braucamo, jo, iespējams, laikus nebija pievērsis uzmanību ceļa zīmēm, kas norāda tilta augstumu, par to ziņo TV3 raidījums “Degpunktā“.
Klasiska vieta, klasiska situācija-tā var raksturot negadījumu, kas uz vairākām stundām atkal bija nosprostojis Rīgas centrā vienu no braukšanas joslām.
Šoreiz šīs nedienas šoferim uzbrukušas tāpēc, ka tas esot uzticējies mūsdienu tehnoloģijām. “Navigators veda, nepievērsu uzmanību. Esmu vainīgs. Piekabē papīrs,” stāsta fūres šoferis.
Vairāk par notikušo skatieties zemāk pievienotajā video. Tikmēr soctīklos arī nebeidz smīkņāt par to, cik ilgi Rīgas kungiem būs jādomā, kā šāda veida satiksmes negadījumus reizi par visām reizēm izbeigt.
Tas 3,1m ir pa vidu, tur ik pa laikam kāda fūre iesprūst, paskatās uz augšu, tur viss noskrāpēts, un dzeltenā brīdinājuma zīme, kas brīdina par zemu tiltu, ir uzstādīta stipri par vēlu auto vadītājam, sistemātiski kāda fūre dod atpakaļgaitā.
Tieši tik vienkārši . Mums gan šur tur kādreiz bija arī tādi kā dēļi iekarināt ar strīpām, piem. zem dzelzceļa tilta Jūrmalā , un ir aizvien https://t.co/brWL5OrHU8 pic.twitter.com/eCcmHH2hs6
