“Fanu grūti nopelnītā nauda un mūziķu radošie centieni finansē nāvējošas tehnoloģijas.” Slavena grupa pieprasa izņemt viņu dziesmas no “Spotify” 1
Kā informē ārvalstu mediji, britu mūzikas grupa “Massive Attack” pieprasījuši, lai viņu dziesmas tiktu izņemtas no “Spotify”, jo platformas dibinātājs ieguldījis līdzekļus dronu ražošanā.
“Massive Attack” paziņoja, ka ir oficiāli pieprasījusi “Universal Music Group” izņemt tās mūziku no straumēšanas platformas “Spotify” saistībā ar platformas vadītāja investīcijām dronu uzņēmumā.
Tas ir saistīts ar “Spotify” dibinātāja Daniela Eksa 600 miljonu eiro ieguldīšanu militārā mākslīgā intelekta uzņēmumā “Helsing”. Uzņēmums izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģiju, lai analizētu sensoru un ieroču sistēmu datus no kaujas laukiem. Tas arī ražo savu militāro dronu HX-2.
“Konkrētajā “Spotify” gadījumā ekonomisko slogu, kas jau sen ir guldījis uz mūziķiem, tagad papildina morāls un ētisks slogs: fanu grūti nopelnītā nauda un mūziķu radošie centieni galu galā finansē nāvējošas, distopiskas tehnoloģijas,” paudusi grupa savā paziņojumā.
Tikmēr “Spotify” pārstāvis uzsvēra, ka mūzikas straumēšanas platforma un “Helsing” ir “divi pilnīgi atsevišķi uzņēmumi”.
“Helsing” paziņoja: “Pašlaik tiek izplatīta dezinformācija, ka “Helsing” tehnoloģija tiek izmantota kara zonās ārpus Ukrainas. Tas ir nepatiesi. Mūsu tehnoloģija Eiropas valstīs tiek izmantota vienīgi, lai atturētu un aizsargātos pret Krievijas agresiju Ukrainā”.