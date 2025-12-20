VIDEO. 15 km gara ledus taka vilina slidotājus. Vai pievienotos viņiem? 0
Aktīvs vietnes “Instagram” lietotājs dalījies ar satriecošu video no vietas, kas ātri vien kļūst par ziemas sezonas apsēstību — 15 kilometru garas ledus takas mežā, kur vienīgās dzirdamās skaņas ir slidu asmeņu švīkstieni uz ledus un pašu slidotāju priecīgās čalas.
“Vai esat jau pamēģinājuši slidošanu pa meža ledus taku? Ticiet man — tur vienmēr ir lielisks ledus. Vēl viens iemesls, kāpēc šī ir mana mīļākā vieta pasaulē,” raksta slidotājs.
Šī pasakainā vieta atrodas Kanādā — Domaine Enchanteur, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Kvebekā.