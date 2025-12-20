“Starlink” satelīts izšķīdis gabalos “anomālijas” dēļ. Brīdinājums – tas drīz gāzīsies! 0
SpaceX ir zaudējis kontroli pār vienu no saviem Starlink satelītiem pēc tam, kad orbītā radās darbības traucējumi. Laikraksts The Independent, atsaucoties uz uzņēmumu, ziņo, ka trešdien viens no tā interneta satelītiem piedzīvojis “anomāliju” un salūzis vairākās daļās.
Satelīta galvenā daļa pašlaik atrodas orbītā un, pēc uzņēmuma teiktā, tuvāko nedēļu laikā nokritīs uz Zemes.
“Anomālijas rezultātā no dzinēja noplūda degviela, satelīta orbīta strauji samazinājās par aptuveni 4 km un neliels skaits objektu tika atlaisti ar mazu relatīvo ātrumu. Satelīts lielākoties ir neskarts, rotē un pēc dažām nedēļām atgriezīsies Zemes atmosfērā, kur tas pilnībā sadegs,” teikts SpaceX paziņojumā.
Uzņēmums apliecināja, ka satelīta atlūzas nerada draudus Starptautiskajai kosmosa stacijai, taču SpaceX joprojām par aktuālo informē NASA un ASV Kosmosa spēkus.
Kopumā Īlona Maska uzņēmums orbītā jau ir nosūtījis vairāk nekā 10 000 šādu satelītu, bet tikai aptuveni 8600 no tiem joprojām darbojas.
SpaceX nesen ziņoja, ka viens no šiem satelītiem gandrīz sadūrās ar konkurējošas Ķīnas kompānijas satelītu: abus kosmosa kuģus šķīra aptuveni 200 metru, kas kosmiskā mērogā ir niecīgs attālums.
Pēc ekspertu domām, tā kā zemā Zemes orbīta ir piepildīta ar interneta pakalpojumu sniedzēju satelītiem, sadursmju risks kosmosā ievērojami palielināsies.
“Lielākā daļa risku, kas saistīti ar koordinācijas trūkumu starp satelītu operatoriem – un tam ir jāmainās,” sacīja Maikls Nikolss, SpaceX Starlink inženierijas viceprezidents.
Problēma šeit nav satelītu zaudēšana sadursmē, bet gan fakts, ka sadursmes rezultātā radīsies milzīgs daudzums atlūzu, kas savukārt radīs ievērojamus draudus citiem tlikušajiem satelītiem. Sliktākajā gadījumā Zemes orbīta varētu kļūt nelietojama lielā atlūzu daudzuma dēļ, kas to aizsprosto.