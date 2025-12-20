Latgales vēstniecība &#8220;Gors&#8221; jeb Austrumlatvijas koncertzāle
Latgales vēstniecība “Gors” jeb Austrumlatvijas koncertzāle
Foto. LETA/Edijs Pālens

“”Gors” sakarā. To nevajadzēja nemaz celt. Tas bija īstais risinājums jau sākotnēji.” Soctīkli ir skarbi par Latgales kultūras Mekas problēmām 0

LETA, LA.lv
10:09, 20. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Rēzeknes koncertzāle “Gors” ir būtisks latviskās un latgaliskās identitātes centrs un tam ir jāpaliek publiskā pārvaldībā, sociālajos tīklos paudis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Valsts prezidents akcentēja, ka šo jautājumu un rīcības modeļus viņš ir pārrunājis ar kultūras ministri Agnesi Lāci (P).

Jau rakstīts, ka pēc “Austrumlatvijas koncertzāle” veiktā funkciju audita Rēzeknes pašvaldība izvērtē iespēju Latgales vēstniecību “Gors” pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu.

Vietvara uzsver, ka pašvaldība “Goram” katru gadu piešķir dotāciju no sava budžeta, “pretī sagaidot gan kvalitāti, gan pašas iestādes darbu, kas vērsts uz dotācijas samazināšanu un ieņēmumu palielināšanos”. Audits esot skaidri iezīmējis problēmas iestādes darbā.

Tikmēr pati koncertzāle informē, ka šogad pasākumus Latgales vēstniecībā “Gors” apmeklējuši aptuveni 140 000 cilvēku. Tostarp uz “Gora” skatuvēm un Mākslas galerijā notikuši 130 kultūras notikumi, kuru norisē iesaistīti 33 dažādi producenti, kas kā telpu nomnieki organizējuši 61 pasākumu. Savukārt pārējos pasākumus organizējusi pati koncertzāle. Bet kopš koncertzāles atklāšanas 2013. gada maijā to kopumā apmeklējuši gandrīz 1,8 miljoni cilvēku.

Skaidrs, ka šis fakts ir saviļņojis reģionu par savas kultūrvietas iespējamo zaudēšanu, un tiek lauzti šķēpi par to, kam šī koncertzāle būtu jāapsaimnieko. Sabiedrība saskata šaubīgas lietas no pašvaldības puses, izvēloties jauno šīs kultūrtelpas saimnieku, un baidās, vai tajā turpmāk vēl būs pieejami sarīkojumi valsts valodā.

Tiesa gan, ir arī sabiedrības daļa, kas uzskata, ka projekts ir neveiksmīgas plānošanas rezultāts – proti, iedzīvotāju skaits samazinās, un vajadzēja paredzēt, ka reģionos kultūras patēriņš dārgās ēkās nākotnē būs vājš. Lūk, komentāru izlase.

