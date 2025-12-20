Tuvojas Ziemassvētki, bet, ak, vai, dāvanas vīram vēl nav… Reālu pāru idejas iz dzīves 0
Tuvojas gada gaidītākais laiks – Ziemassvētki –, un jau atkal aktualizējas vecais, labais jautājums – kā pārsteigt savus mīļos? Lai šis process kļūtu kaut par kripatiņu vieglāks, piedāvājam ielūkoties reālā diskusijā, kas izveidojusies “Facebook” grupā “Atsaucīgo māmiņu forums”. Sievietes pastāsta, ko dāvinās saviem vīriem, bet vīri atklāj, ko vēlētos saņemt.
Viens no vīriešiem, atbildot uz jautājumu par dāvanām, atbildēja, ka viņa lielākā dāvana ir sieva, kura dāvājusi trīs bērnus un katru dienu nebaksta par sīkumiem. Viņš uzsvēra, ka viņam svētkos nevajag neko taustāmu, galvenais ir kopā būšana, spēlējot galda spēles, un svētku sajūta, ko sieva spēj uzburt.
Šāds viedoklis – mazāk mantu, vairāk laika kopā – izskanēja vairākkārt, daži pāri atklāja, ka viens otram neko nedāvina, dāvanas saņemt tikai bērni, taču komentāros netrūka arī ļoti praktisku un oriģinālu ideju.
Kāda komentāra autore atklāja, ka dāvinās vīram plati no mīļākās grupas, cita – LEGO komplektu, ko viņš jau sen vēlējies, bet vēl kāda – biļetes uz “Pitbull” koncertu.
Diskusijā parādījās arī tādas dāvanas kā ceļojums, 3D printeris, uzpūšamais kajaks, SPA un biļetes uz teātri un darba instrumenti. Daudzas sievietes atzina, ka cenšas izvēlēties dāvanas, kas atbilst vīra hobijiem un interesēm.
Kāds grupas dalībnieks retoriski vaicāja – vai tiešām visi vīrieši pelnījuši tikai jostu vai zeķes? Viņš uzsvēra, ka dāvanai vajadzētu būt pārdomātai – vadoties pēc cilvēka hobijiem, interesēm, nevis “ko ātri var atrast veikalā”.
Tikmēr kāda sieviete atklāja, ka gadiem ilgi dāvinājusi dažādas noderīgas lietas, bet no vīra saņēmusi vienkāršu naudas pārskaitījumu. Šogad viņa apsver arī pārskaitīt naudu.
Parādījās arī kāds ļoti praktisks ieteikums, kā “nenošaut” greizi ar dāvanas izvēli – katrs uzraksta sarakstu ar 5-10 noderīgām lietām, par ko priecātos, un tad no saraksta izvēlas.