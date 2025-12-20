VIDEO. Briedis ieklīst Ziemassvētku preču veikalā un nonāk nepatikšanās 0
ASV Tenesī štata Džounsbora pilsētiņā policija agrā rītā izsaukta uz pavisam neparastu Ziemassvētku “noziegumu”.
Vietējā policijas pārvalde ziņoja, ka briedis ielauzies veikalā “Gabriel’s Christmas & More”, kas visu gadu tirgo Ziemassvētku dekorus, un nonācis pamatīgās nepatikšanās — dzīvnieks bija iesprūdis krēslā.
Kā norādīja policija, nav zināms, vai briedis meklējis dāvanu vai vienkārši nodarbojies ar skatlogu aplūkošanu, taču veikala apmeklējums izvērties visai haotisks. Sociālajos tīklos likumsargi notikušo aprakstīja ar humora devu, jokojot, ka “Ziemassvētku briedim vajadzētu mazliet piebremzēt ar olu liķieri”, jo viņš pa galveno ielu ieradies “acīmredzami par daudz ieņēmis svētku garu”.
Pēc policijas teiktā, briedis veikalā izstaigājis teju visu — apostījis rotājumus, ar aizdomām nopētījis riekstkodi un auļojis apkārt tā, it kā mēģinātu atcerēties, kur atstājis Ziemassvētku kamanas. Situācija kulmināciju sasniedza brīdī, kad dzīvnieks “iesēdās” ērtā krēslā un pats sevi tur arī iesprostojis.
Patruļpolicists Adams Depjū atzina, ka sākumā neticējis savām acīm. “Es domāju — nav iespējams, ka tas tiešām notiek,” viņš sacīja. Veikala darbinieki arī sākotnēji uzskatījuši, ka notikušais ir joks. Policija cerējusi, ka briedis pats izskries pa durvīm, taču tas nenotika, un galu galā likumsargiem nācās rīkoties. Depjū atzina, ka vienkārši nolēmis dzīvnieku satvert, jo citu variantu neesot bijis. “Kad viņš iesēdās krēslā, es teicu — ‘noķerts’,” viņš smejoties atcerējās.
Briedis, kuram veikala darbinieki deva vārdu Džingls, tika uzmanīgi izvadīts ārā — gan ne pa durvīm, bet caur logu, jo durvis bijušas aizslēgtas. Par laimi, ne cilvēki, ne dzīvnieks negadījumā necieta. Tiklīdz Džingls nonāca ārā, viņš nekavējoties pazuda.
Kopš šī piedzīvojuma veikalā no “ielaušanās” nav palicis nekas cits kā plīša briedītis skatlogā, un Džingls kļuvis par veikala neoficiālo talismanu. Policija paziņoja, ka šajā “ielaušanās lietā” apsūdzības netiks izvirzītas.