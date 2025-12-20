“Kādā brīdī mēs esam to sapratuši savādāk…” tiesībsardze atklāj, kas, viņasprāt, patiesībā veido milzīgo birokrātiju 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” tiesībsardze Karina Palkova skaidroja, kā, viņasprāt, birokrātija valsts pārvaldē, uzsverot, ka tās būtība bieži vien saistīta ar darbinieku neieinteresētību un atbildības trūkumu.
Pēc Palkovas teiktā, birokrātijas pamatcēlonis ir konkrētu cilvēku nespēja vai nevēlēšanās pildīt savus pienākumus.
“Man šķiet, ka birokrātija rodas tad, kad katrā institūcijā kāds cilvēks nedara savu darbu. Tad cita institūcija uzņemas atbildību, dara cita vietā un tā tālāk. Tā ir sava darba nedarīšana. Tā ir absolūta birokrātija,” norādīja Palkova.
Tiesībsardze uzsvēra, ka institūciju mērķis ir sniegt kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuri ir vājākā pozīcijā: “Attiecībā uz to, kā būtu jābūt institūcijā, tad, man šķiet, ka institūcija ir kvalitatīvs pakalpojums. Gan tiesībsarga birojam ir jāsniedz kvalitatīvs pakalpojums, gan ģenerālprokuratūrai, jo mēs strādājam cilvēku labā. Kāpēc vispār valsts pārvalde ir? Lai sniegtu atbalstu cilvēkam, kurš ir vājākā pozīcijā. Tas ir atbalsta instruments, bet kaut kādā brīdī mēs esam to savādāk sapratuši un mēģinām tieši otrādāk parādīt, kā cilvēkam un kas cilvēkam jādara.”
Palkova uzsvēra, ka valsts pārvaldes darbinieki ir apkalpojošā sfēra cilvēkiem, un birokrātijas apjoms samazināsies, ja ikviens darbinieks pieņems savu atbildību un cilvēktiesības tiks uzskatītas par prioritāti. “Mēs esam apkalpojoša sfēra priekš cilvēka. Bet tajā brīdī, kad katrs mūsu darbinieks, mēs paši to pieņemsim un būs cieņa, un cilvēktiesības mums būs centrā, būs mazāk birokrātijas,” skaidroja tiesībsardze.