Farmācijas uzņēmums: Latvijā medikamentu ražotāju skaits varētu būt četras līdz sešas reizes lielāks







Latvijā medikamentu ražotāju skaits varētu būt četras līdz sešas reizes lielāks, komentējot nozares aktualitātes, aģentūrai LETA sacīja farmācijas uzņēmuma SIA “Lotos Pharma” valdes priekšsēdētājs un īpašnieks Kaspars Ivanovs.

Viņš skaidroja, ka pašlaik Latvijas farmācijas tirgus kopējā vērtība ir 450 miljoni eiro un gada laikā tas pieaudzis par vairāk nekā 10%. Divas trešdaļas no farmācijas tirgus jeb 300 miljoni eiro ir recepšu zāles un zāles, kas tiek nodrošinātas onkoloģijai un slimnīcām. Šajā sadaļā pieaugums ir mazāks – gada laikā mazliet virs 10%. Tikmēr otra tirgus daļa, kas sastāv no bezrecepšu medikamentiem, uztura bagātinātājiem un medicīnas ierīcēm, pērn pieaugusi par 15-16%.

“Tas liecina par to, ka cilvēki izvēlas jaunākus produktus, kas lietojami arī ikdienā, un šajā kategorijā iespējama izaugsme,” norādīja Ivanovs. Viņš novērojis, ka vietējo ražotāju skaits pieaug, tomēr tas varētu būt četras līdz sešas reizes lielāks nekā patlaban.

Kā uzskaitīja Ivanovs, kopumā no visiem Latvijā pieejamiem medikamentiem, Latvijā tiek saražoti nedaudz vairāk nekā 7%, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. No visiem pieejamiem recepšu medikamentiem Latvijā tiek saražoti aptuveni 5%, bet bezrecepšu – ap 10%.

Ivanovs norādīja, ka, ja salīdzina ar ES tirgu, tad šis rādītājs ir zems, jo vidēji Eiropā vietējie ražotāji savās valstīs nodrošina aptuveni 40% no visiem pieejamiem farmācijas produktiem.

“Nav tā, ka vietējie ražotāji var nodrošināt visu nepieciešamo medikamentu ražošanu un piegādi, bet pašreizējo apjomu iespējams kāpināt,” skaidroja “Lotos Pharma” valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka nākotnē būtu jāstrādā pie uzticības palielināšanas Latvijas zāļu ražotājiem.

Komentējot globālās tendences, Ivanovs pauda, ka pasaulē zāļu tirgus gada laikā pieaudzis 7-9% robežās, ko galvenokārt ietekmējusi pandēmija un vakcīnu tirdzniecība. Citkārt pasaules zāļu tirgus gada laikā pieaug par aptuveni 5%.

Vienlaikus bezrecepšu medikamentu un uztura bagātinātāju tirgus pasaulē pieaudzis par aptuveni 10%, Amerikā pat par 16%, līdz ar to kompānijas izvēlas ieviest jaunu uztura bagātinātāju ražošanu, pauda kompānijas vadītājs.

Taujāts par to, kā veicināt uzticību Latvijas zāļu ražotājiem, Ivanovs sacīja, ka tā lielā mērā ir kopīga sadarbība starp visām medikamentu apritē iesaistītajām pusēm, “lai ne tikai Latvijas piens un maize būtu prioritāte Latvijas patērētājam, bet arī tie produkti, kurus ražojam veselībai.”

“Firmas.lv” pieejamā informācija liecina, ka “Lotos Pharma” reģistrēta 2013.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2828 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Ivanovs.

2021.gadā “Lotos Pharma” strādāja ar 2,339 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir kāpums par 33% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 12,1% – līdz 216 971 eiro.