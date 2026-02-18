VIDEO. Ventspils pludmalē ledus “dzīvo savu dzīvi” – gabali paši slīd krasta virzienā 0
Sociālajos tīklos cilvēkus pārsteidzis video no Ventspils pludmales, kur redzams neparasts skats – lai gan jūra piekrastē ir aizsalusi, ledus gabali vietām kustas it kā paši no sevis, lēnām virzoties krasta virzienā.
Kadros redzams, ka ledus sega nav vienlaidus – tā sadalījusies atsevišķās plāksnēs un gabalos, kas, šķiet, bez redzama iemesla slīd uz priekšu. Skats rada iespaidu, it kā tos stumtu neredzams spēks.
Komentāros pie video daudzi dalās savos novērojumos un pieredzē, meklējot skaidrojumu redzētajam.
“Var redzēt, ka ledus jūrā nav vienlaidus, bet it kā no gabaliem. Vai nu vējš vai straume bīda tos uz priekšu,” raksta kāds lietotājs.
Cits piebilst: “Ūdens virsma klāta ar ledu un, iegriežoties jūras vējam, ledus sāk ‘nākt’ krastā. Ir piedzīvots arī, ka šādā veidā izveidojas milzu ledus kalni.”
Vairāki komentētāji norāda, ka galvenais iemesls ir dabas spēki – vējš un straumes. Pat ja šķiet, ka ledus kustas pats no sevis, patiesībā to virza spēcīgs vējš, kas rada spiedienu uz lielajām ledus plāksnēm.