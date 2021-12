Sīkumi, kas palīdz mājās uzburt Ziemassvētkus!

FOTO. 5 praktiski padomi, kā mājās uzburt Ziemassvētku sajūtu







Ziemassvētki ir miera, prieka, ģimeniskas līdzās būšanas un tradīciju laiks. Lai arī šogad svinības būs klusākas un šaurākā ģimenes lokā, tomēr svētku sajūtu var palīdzēt radīt atbilstoša vides iekārtošana. Madara Baltgalve (“Hortes” vizuālās vides noformētāja) iesaka, kā piecos vienkāršos soļos radīt Ziemassvētku atmosfēru savā mājoklī, lai baudītu gada nogali patīkamā gaisotnē vienatnē vai ģimenes lokā.



1. Augi, kas dāvā svētku sajūtu

Publicitātes foto



Ierasti ziema ir miera un miega periods dažādiem istabas augiem, tomēr, izvēloties sezonālos augus, arī šajā gadalaikā acis priecēs krāšņi ziedi podiņos.

Puansetija jeb Ziemassvētku zvaigzne

Tas ir sezonas telpaugs ar skaistām, krāsainām lapām, kas var saglabāt skaistumu pat 2–3 mēnešus. Atbilstoši nosaukumam Ziemassvētku zvaigzne zied tieši gada tumšajos mēnešos. Tai patiks gaiša vieta un temperatūra no +18 °C līdz +20 °C, savukārt nepatiks caurvējš, pēkšņa atrašanās vietas maiņa un temperatūras svārstības.

Alpu vijolīte

Tā ir populāra ziemas sezonas puķe, kas ar ziedēšanu var priecēt pat visu gadu. Alpu vijolīte labi jutīsies temperatūrā no +10 °C līdz +15 °C, bet tai nepatiks sauss gaiss, caurvējš un temperatūras svārstības. Ja iespējams, ziemā augs jānodrošina ar papildu apgaismojumu.

Padoms!

Telpaugi var kalpot arī kā skaisti svētku dekori. Aptiniet ap puķu podiem smalku gaismiņu virteni vai skuju virteni, tādējādi vēl vairāk akcentējot ziedošo elementu.

2. Egle – iecienītākā svētku rota

Publicitātes foto



Egle ir viens no tradicionālākajiem Ziemassvētku elementiem. Tā ienes mājās svētku sajūtu, un ar to saistās dažādas tradīcijas un rotāšanas prieks. Mūsdienās ir pieejams ļoti plašs egļu klāsts, atliek tikai izvēlēties savai gaumei atbilstošāko. Tirdzniecības vietās iespējams iegādāties mākslīgās un dzīvās egles gan podiņos, gan jau nocirstas. Turklāt pie svētku eglītes iespējams tikt, pat neizejot no mājām, – izvēlēto svētku egli iespējams pasūtīt dārzkopības centra “Hortes” e-veikalā ar piegādi uz mājām.

Dzīvās egles

Dzīvās egles ienes mājās meža smaržu un ir viens no pirmajiem svētku vēstnešiem. Tirdzniecības vietās pieejamas dažādu šķirņu un izmēru Ziemassvētku egles. Kā neapjukt plašajā piedāvājumā?

• Ja mājās ir mazi bērni vai dzīvnieki, ieteicams izvēlēties baltegli jeb Normandijas egli, kurai ir mīkstākas skujas ar noapaļotiem galiem, tāpēc tā nebūs tik asa.

• Sudrabegle priecē ar savu pelēcīgi zilganzaļo toni, tā ir izturīgāka un tai ļoti maz birst skujas, tomēr tās ir asākas nekā citām eglēm.

• Parastā jeb Latvijas egle ir klasika, un tās ir plaši pieejamas gan nocirstas, gan podiņos. Nocirsta Latvijas egle istabas temperatūrā var stāvēt vidēji 7–10 dienas.

Mākslīgās egles

Mūsdienās pieejamas mākslīgās egles, kas vizuāli ir ļoti līdzīgas dzīvajām. Šo egļu priekšrocība ir tā, ka tās nenobirst un ir lietojamas vairākus gadus. Mākslīgās egles pieejamas dažādos izmēros, turklāt var nopirkt jau izrotātas, piemēram, ar mākslīgo sniegu un čiekuriem vai LED lapiņu virtenēm, vai bez rotājumiem, sniedzot iespēju ik gadu izbaudīt rotāšanas prieku.

Egles podiņā

Mazākos mājokļos svētku sajūtu var radīt arī egle podiņā. Podiņos pieejamas populārāko šķirņu eglītes: Serbijas egle, Normandijas egle, Kanādas egle, asā egle, kā arī cipreses un pacipreses. Pareizi kopjot, pēc svētkiem egli no podiņa iespējams pārstādīt ārā, lai nākamajos gados jau par to varētu priecāties piemājas dārzā.

Padoms!

Lai egli podiņā saglabātu svaigu ilgāku laiku, eksperte iesaka:

• Ienesot egli istabā, jāseko līdzi tās augsnes mitrumam. Egle jālaista līdzīgi kā istabas augi.

• Jāpievērš uzmanība skuju tonim – lai tās nav blāvas vai sākušas dzeltēt.

• Istabas siltumā egli vēlams turēt pēc iespējas īsāku brīdi, lai tā nesāktu mosties un augt.

• Egli istabā nevajadzētu turēt tuvu pie radiatoriem un citiem sildelementiem.

• Pirms nešanas ārā ieteicams to pakāpeniski pieradināt pie aukstuma, savukārt, iznesot ārā, to var ierakt sniegā.

3. Svētku mirdzums

Foto: Shutterstock



Ziemassvētki un ziemas saulgrieži ir gaismas svētki, kad ar katru nākamo dienu saule arvien ilgāk atrodas virs apvāršņa un naktis paliek arvien īsākas. Ārā var būt tumšs, taču ir daudz veidu, kā ienest gaismu istabā.

• Sveces un svečturi

Sveces liesmiņas tēls ir apvīts ar mītisku mieru, tomēr tās nomierinošo iedarbību nevar noliegt. Ar svecēm var rotāt egli, tās simboliski iekļauj Adventes vainagā un dedzina arī ikdienā, radot patīkamāku atmosfēru. Lai mirdzošā liesmiņa nestu tikai prieku, eksperte iesaka:

• Izvēloties aromātiskās sveces, jāpārliecinās, ka tās patīk visiem mājas iemītniekiem. Ziemassvētkiem piestāvēs, piemēram, kanēlis, vaniļa vai apelsīns.

• Visām svecēm nav jābūt vienādām. Labi izskatīsies dažādu izmēru un krāsu sveču kombinācija, kas veido mazu mirdzošas gaismas oāzi.

• Vienmēr jāatceras par ugunsdrošību. Degošas sveces nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kā arī mazu bērnu un mājdzīvnieku klātbūtnē.

• Lai nebūtu jāuztraucas par iespējamajiem nelaimes gadījumiem, eksperte iesaka izvēlēties LED sveces, kas imitē parasto sveces liesmu un vienlaikus nerada ugunsbīstamību.

• Sveces var arī ievietot stikla traukos, kas padara to lietošanu drošāku.

• LED gaismiņas

Mirdzošas bumbas, virtenes, ornamenti un dekoratīvas figūriņas radīs noskaņojumu, piešķirs akcentu, kalpos par rotājumu, piemēram, svētku galdam vai eglei. Plaši izplatīti ir dekoratīvie svečturi ar LED svecēm. LED gaismiņas var izmantot arī Ziemassvētku egles rotāšanā.

• Mirdzums ārpus mājas

Ziemassvētku gaismiņām nav jāmirdz tikai iekštelpās. Ar tām par īstu pasaku zemi var pārvērst arī piemājas dārzu. Jau ierastas ir āra gaismas virtenes, ko piestiprināt pie jumta vai dekorēt kokus pagalmā, veidot izgaismotu aleju vai izvietot izgaismotas figūras, attēlojot kādu pasakas vai stāsta ainu.

Padoms!

Kombinējot dažādas virtenes un atsevišķus gaismas elementus, eksperte iesaka pievērst uzmanību gaismas tonim. Vēlams izvēlēties gaismekļus ar vienādu toni – silto vai auksto gaismu, balto vai zilo toni. Šos pamattoņus iespējams kombinēt ar krāsainiem gaismekļiem, piemēram, zaļiem, sarkaniem, rozā un citiem.

4. Svētku krāsas izvēle

Foto: Shutterstock



Krāsainas svētku dekorācijas nosaka svētku toni – vai tie būs tradicionāli Ziemassvētki ar sarkanu un zaļu pamattoni, eleganti ar zelta elementiem vai jautri ar priecīgi rozā nokrāsu. Svētku rotājumu krāsa būtu jāizvēlas tā, lai atspoguļotu jūsu svētku sajūtas, kā arī iederētos kopējā mājokļa krāsu gammā un stilā.

• Sarkans

Līdzās zaļajai tā ir tradicionāla Ziemassvētku krāsa, kas savu simbolisko nozīmi ieguva jau pirms daudziem gadu simtiem, kad senie ķelti ziemas saulgriežos rotāja savas mājas ar sarkaniem un zaļiem augiem, tādējādi cerot uz raženu jauno gadu. Bērniem šī krāsa ir īpaši mīļa, jo saistās ar Ziemassvētku vecīti. Savukārt kopā ar zelta toņiem, kas ir saules un gaismas krāsa, tās simbolizē siltumu.

• Zemes toņi

Šīs krāsas dekorācijas lieliski ataino snaudošās zemes garu un rada mierīgu un klusu atmosfēru. Tie ir, piemēram, brūni, pelēki, bēši, tumši zaļi vai tumši zili elementi.

• Balts un zils

Rietumu kultūrās baltā krāsa tiek saistīta ar tīrību un mieru. Šo krāsu savienojums palīdzēs radīt sniegotu atmosfēru bez aukstuma ielaišanas istabā, turklāt arī zilie toņi ir nomierinoši.

• Rozā

Šī krāsa simbolizē prieku un līksmību. Vēsturiski rozā svece tika iekļauta arī Adventes vainagā un to dedzināja ceturtajā Adventes svētdienā, tādējādi simbolizējot prieku par tuvojošos Ziemassvētku laiku.

Padoms!

Izvēloties krāsu salikumus, der atcerēties krāsu kombinēšanas pamatnoteikumus. Kopā harmonizēsies līdzīgas intensitātes toņi, piemēram, pasteļtoņi ar pasteļtoņiem vai piesātināti sarkans ar piesātināti zaļu. Lielākā daļa krāsu labi kombinēsies ar baltās krāsas elementiem un metāliskajiem toņiem, piemēram, zeltu un sudrabu.

5. Dekorēšanas elementi

Publicitātes foto



Svētki nav iedomājami bez rotājumiem, piemēram, eglīšu mantiņām, zaru virtenēm vai dekoratīvām figūrām. Dažādi dekoratīvi elementi palīdz radīt atbilstošu noskaņu.

• 2021. gada Ziemassvētkos uzsvars tiek likts uz dabas motīviem: skuju virtenes, čiekuri, zvēru figūriņas un citi meža elementi var palīdzēt uzburt meža pasaku.

• Šogad Ziemassvētku rotājumu un dāvanu iesaiņojumu jomā aktuāla arī ekoloģiska un ilgtspējīga domāšana.

• Šogad topā ir arī grezni vai ar roku apgleznoti stikla eglīšu rotājumi un ģeometriski ornamenti.

• Adventes vainags

Svētku gaidīšanas laiks var sākties ar Adventes vainaga iegādi. Arī to piedāvājums mūsdienās ir ļoti daudzveidīgs, sākot ar dabīgiem skujkoku zaru un beidzot ar mākslīgiem egļu, čiekuru un citiem vainagiem, – katram ir iespēja izvēlēties sev tīkamāko un kopējai svētku atmosfērai piemērotāko. Tiem, kas vainagu gatavo paši, pieejamas arī salmu vainagu sagataves, ko pēc tam izrotāt pēc savām vēlmēm. Turklāt adventes vainags nav tikai iekštelpu dekorācija – lai vairotu svētku atmosfēru arī citiem, to iespējams uzkārt arī pie ārdurvīm.

• Galda dekorēšana

Viena no Ziemassvētku tradīcijām ir mierīgas vakariņas ģimenes lokā, tāpēc ieteicams parūpēties ne tikai par gardiem ēdieniem, bet arī par svētku galda noformējumu.

Padoms!

Šogad īpaši aktuāli ir Ziemassvētku rūķi. Šie svētku tēli ar garām, kuplām bārdām un adītām cepurēm var sēdēt uz palodzes, kāpnēm, zem egles vai pie kamīna. Turklāt dārzkopības centrā “Hortes” pieejami arī rūķi ar mirdzošām bārdām vai vēderiem. Šie elementi noteikti raisīs smaidu gan bērnu, gan pieaugušo sejās.