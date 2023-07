Koši, drosmīgi un radoši! Kurš šogad bija stilīgākais "Summer Sound" apmeklētājs?

Šajā nedēļas nogalē, piektdien 4. un sestdien – 5. augustā Liepājā norisināsies Baltijā lielākais pludmales festivāls “Summer Sound 2023”, kas šogad notiks jau vienpadsmito reizi un, kā ierasts, piedāvās plašu programmu vasaras piedzīvojumu baudītājiem.

Augusta pirmajās dienās uz četrām festivāla “Summer Sound” skatuvēm kāps vairāk nekā 40 pašmāju un starptautisko mūziķu, būs pieejama plaša izklaides un aktivitāšu programma, kino telts, dejas līdz rīta gaismai pagājušajā gadā atklātajā klubā “Klubs++”, kā arī pludmales volejbola turnīrs.

Summer Sound apmeklētāji savas 2 dienu festivāla biļetes, ar vai bez telts vietas, varēs apmainīt pret aprocēm t/c Akropole Alfa (Brīvības iela 371) un Akropole Rīga (Maskavas iela 257) no 2. līdz 4 augustam no plkst. 10:00 līdz 21:00. No 2. augusta līdz 4. augustam festivāla aproces varēs iegūt t/c “Kurzeme” Liepājā – aproču maiņas punkts strādās no plkst.16:00 līdz 20:00, bet atlikušajās dienās no plkst. 10:00 līdz 20:00.

Festivāla lojalitātes programma piedāvā dažādas atlaides un guvums no partneriem, tapēc visiem aproču īpašniekiem vērts ieskatīties www.summersound.lv, kur piedāvājumu klāsts tiek papildināts līdz pat festivāla dienām. Piedāvājumi aktīvi gan Liepājā, gan visā Latvijā.

Summer Sound festivāla labiekārtotā telšu un kemperu pilsētiņa būs atvērta no ceturtdienas, 3. augusta plkst.17:00 līdz svētdienai, 6. augusta plkst.15:00.

A/S “Pasažieru Vilciens” papildinājis ikdienas reisu skaitu ar “Summer Sound” vilcienu papildreisiem. Vilcienu atiešanas laiki ir noteikti tā, lai pasažieri varētu paspēt uz festivāla sākumu un pēc festivāla noslēguma būtu ērta nokļūšana atpakaļ. Vilcieni kursēs: 4. augustā Rīga (13.49) – Liepāja (17.00) un 6. augustā Liepāja (12.00) – Rīga (15.11). Papildu šiem vilcieniem būs arī regulārā grafika Liepājas virziena reisi, kas no 31.07. kursē katru dienu.

Kā ierasts, festivāla otrajā dienā būs iespēja piedalīties pludmales volejbola turnīrā. Voljebola turnīrs norisināsies sestdien, 5. augustā no plkst. 11:00 līdz 15:00. Vienā komandā piedalās 4 spēlētāji, uz laukuma 3 un viens dalībnieks rezervē.

Dalībnieku vecums turnīrā ir no 16 gadiem. Reģistrēties spēlēm un iemaksāt dalības maksu var no ceturtdienas 3. augusta festivāla kasē. Atgādinām, ka sestdienā festivāla teritorija atvērta ikvienam bez maksas no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Festivāla norises nedēļā Liepājas iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja apmeklēt, jau par tradīciju kļuvušos, bezmaksas koncertus Juliannas pagalmā. Trešdien, 2. augustā uzstāsies Smaržo pēc lietus, Madara, Embark, Baiba, B Optimist, bet 3. augustā Kristiāna Millere, 2tie, Midnight Projects, Audiokvartāls un Erased By Sunrise.

Festivālā “Summer Sound” uz skatuves kāps Dj un producentu apvienība Meduza no Itālijas, elektroniskās deju mūzikas karaļi, dīdžeji un producenti Felix Jaehn un Alle Farben no Vācijas. Notiks skaļākā pašmāju hiphop mūziķa Gustavo atgriešanās.

Festivālā piedalīsies arī Igaunijas leģendārā indie-rock apvienība Ewert And The Two Dragons, Ukrainas sensācija Kalush Orchestra un pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde: Skyforger, Singapūras Satīns, Ozols, Zeļģis, Būū, Rolands če, Labvēlīgais Tips, Sudden Lights, Pienvedēja Piedzīvojumi, Dzelzs Vilks, Prusax, Wiesulis, Mauku Sencis/ Grandmasters Neons, Pirmais Kurss, Gapoljeri, Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, Čipsis un Dullais, Nikotīņi, Indygo, Finķis & Pragaii, Zari. Tāpat piedalīsies Igaunijas sensācija NOËP, kā arī apvienības Leon Samov, Planeta Polar, Shishi un Lucid Kidd no Lietuvas, bulgāru alternatīvais indie-pop-rok duets IVA un zviedru grupas: Girl Scout un The Boo Boo Bama Orchestra u.c.

Uzzināt pilnu festivāla programmu, citus jaunumus, kā arī iegādāties biļetes dažādās komplektācijās uz festivālu “Summer Sound 2023” var mājaslapā: www.summersound.lv.