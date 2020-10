Britu karaliskā ģimene apmeklē dievkalpojumu Vestminsteras abatijā

FOTO. Beidzot tapis zināms, ko tieši princis Viljams čukstēja Keitai dievkalpojumā, kurā aiz viņiem sēdēja Harijs un Megana





Princis Harijs un Megana Mārkla jau pirms gada kopā ar dēliņu Ārčiju pārcēlās uz dzīvi pāri okeānam, lai varētu dzīvot paši savu dzīvi, neatkarīgu no britu karaliskās ģimenes. Tas, protams, ir raisījis dažādas versijas par to, kā tas ietekmē gan britu karaliskās ģimenes reputāciju, gan arī licis uzdot ne mazums jautājumu par to, kāds tad bija šīs rīcības patiesais iemesls.

Tāpat nerimst runas par to, ka pēc šī notikuma, kad princis Harijs izraudzījās pamest britu karalisko ģimeni, viņam ir ļoti sašķobījušās attiecības ar savu vecāko brāli – princi Viljamu. Laiku pa laikam parādās ziņas par to, ka brāļi vēl aizvien tā īsti nemaz nesarunājas.

Kā zināms, viens no pēdējiem pasākumiem, kuru kopīgi apmeklēja princis Harijs ar Meganu un princis Viljams ar Keitu, bija dievkalpojums šī gada martā, kas tiek rīkots katru gadu par godu Sadraudzības nācijas gadadienai un tiek aizvadīts Vestminsteras abatijā. Tradicionāli tur ierodas visa karaliskā ģimene, kā arī Lielbritānijas premjerministrs.

Šī pasākuma fotogrāfijas ne reizi vien ir bijušas “apspēlētas” dažādos preses izdevumos, liekot tikai nojaust, ko patiesībā princis Viljams esot čukstējis Keitai, sēžot uz sola, kad turpat aiz muguras sēdēja viņa jaunākais brālis Harijs ar sievu Meganu. Tieši šī klusā saruna star Viljamu un Keitu, kas redzama gan vairākos fotokadros, gan video tikusi apspriesta ļoti daudz reižu.

Protams, liela daļa ir pārliecināta, ka princis Viljams “aprunā” savu jaunāko brāli un viņa sievu, jo šajos kadros labi redzams, ka gan prinča Viljama, gan Keitas sejas izteiksmes ir ļoti norūpējušās.

Tad nu punktu šiem minējumiem ir pielicis grāmatas “Brāļu cīņas” (In Battle of the Brothers) autors un karaliskās ģimenes biogrāfs Roberts Leisijs, kurš rakstot šo grāmatu par spraigajiem notikumiem starp prinčiem Viljamu un Hariju, bija pieaicinājis speciālistu, kurš prot tulkot pateiktu pēc lūpām.

Un, kā rādās, visas spekulācijas ir sarukušas vienā mirklī – slavenajās fotogrāfijās princis Viljams neaprunā savu jaunāko brāli vai viņa sievu Meganu, viņš Keitai čukst par “koronavīrusu”, kas pārņēmis pasauli. Atgādināsim, ka fotogrāfijas uzņemtas 2020.gada 9.martā, kad Eiropu satricināja pirmās ziņas par jauno Covid-19 epidēmiju. Un tieši par to, princis Viljams, sēžot dievkalpojumā, čukst savai sievai Keitai.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.