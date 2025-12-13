“Mans draugs katru dienu ēd burkānus.” Partnere uzzināja iemeslu un nevarēja saprast, vai smieties vai raudāt 0
Kāda sieviete dalījās video, kurā redzama viņas drauga pārtikas dienasgrāmata. Tajā viņš pieraksta, ko ēd, un atzina, ka katru dienu ēd burkānus viena iemesla dēļ.
Sieviete, ieskatoties drauga pārtikas dienasgrāmatā, nezināja, vai smieties, raudāt vai vienkārši just viņam līdzi.
“TikTok” platformā viņa ievietoja īsu video un rakstīja:
Saskaņā ar “Healthline” datiem, ēdot pārtiku, kas bagāta ar beta-karotīnu, var vieglāk iegūt iedegumu. Burkāni, saldie kartupeļi un lapu kāposti ir īpaši bagāti ar karotīnu.
Lai gan būtu nepieciešami papildus pētījumi, daži liecina, ka beta-karotīns var samazināt saules jutību cilvēkiem ar fotosensitivitātes traucējumiem.
Tomēr, ēdot pārāk daudz burkānu, var rasties karotenoze – nekaitīgs, īslaicīgs stāvoklis, kad āda iegūst dzeltenīgi oranžu nokrāsu no karotīnu bagātas pārtikas.
Vietnē “Reddit” kāda sieviete rakstīja:
Cits komentētājs piebilda: “Ir cilvēki, kas katru dienu ēd burkānus, lai iegūtu šo toni. Es pat nezināju, ka tas tiek darīts ar nolūku, līdz ieraudzīju “TikTok”.” Kāds pajokoja: “Apvienotajā Karalistē ir daudz sieviešu, kuras maksā lielu naudu, lai iegūtu šo oranžo nokrāsu.”
Cita komentētāja, kurai arī bērnībā ļoti garšoja burkāni, atklāja, ka viņas dārzeņu mīlestība reiz izraisīja kļūdainu dzeltes diagnozi, kas māti patiešām satrauca.