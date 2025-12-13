Foto: AFP/Scanpix/LETA

Baltkrievija atbrīvo 123 politieslodzītos – viņu vidū arī Latvijas pilsone 0

LETA
18:58, 13. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Lielākā daļa Baltkrievijas sestdien atbrīvoto politieslodzīto ir ieradušies Ukrainā, paziņoja Koordinācijas štābs karagūstekņu jautājumos.

TV24
Kopumā Baltkrievija Ukrainai nodevusi 114 personas, no kurām pieci ir Ukrainas pilsoņi.

“Iepriekšēju vienošanos un efektīvu sarunu ar Baltkrievijas pusi rezultātā pēc ASV partneru lūguma un ar Koordinācijas štāba darbam karagūstekņu jautājumos palīdzību Ukrainai tika nodoti 114 civiliedzīvotāji, tostarp ukraiņi, kuri atradās Baltkrievijas teritorijā,” paziņoja štābs.

Starp Baltkrievijas opozīcijas pārstāvjiem, kas patlaban atrodas Ukrainā, ir bijušais prezidenta amata kandidāts Viktors Babariko un viņa līdzgaitniece Marija Kaļesņikava, kā arī portāla “Tut.by” galvenā redaktore Marina Zolotova.

Viņus uz robežas personīgi sagaidīja Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs.

“Atbrīvotie Baltkrievijas pilsoņi pēc nepieciešamās medicīniskās aprūpes nodrošināšanas un pēc viņu lūguma tiks nogādāti Polijā un Lietuvā,” norādīja koordinācijas štābā.

Vēl astoņi vai deviņi atbrīvotie politieslodzītie, kuru vidū ir Nobela Miera prēmijas laureāts Aless Bjaļackis, sestdien tiks nogādāti Lietuvā, bet vēl citi Lietuvā tiks nogādāti tuvāko dienu laikā, informēja Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas galvenais politiskais padomnieks Franaks Vjačorka.

Baltkrievija sestdien paziņoja, ka ar diktatora Aleksandra Lukašenko lēmumu apžēloti 123 politieslodzītie. Baltkrievija norādīja, ka tas notika “saskaņā ar vienošanos ar ASV prezidentu un pēc viņa lūguma” saistībā ar ASV sankciju atcelšanu.

Sestdien ASV paziņoja, ka atcels sankcijas Baltkrievijas kālija minerālmēslojumam.

ASV Finanšu ministrija 4. novembrī mīkstināja dažas sankcijas pret Baltkrieviju, atceļot pasākumus pret valsts aviokompāniju un atļaujot darījumus, kas saistīti ar Lukašenko lidmašīnu.

Starp politieslodzītajiem ir arī Latvijas pilsone

123 politieslodzīto vidū ir arī Latvijas pilsone Alla Sokoļenko, vēsta izdevums “Naša Ņiva”.

Sokoļenko Baltkrievijā tika piespriests septiņu gadu cietumsods par “aģenta darbību”.

Tēmas
