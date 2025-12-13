VIDEO. “Juglā iepeldējis valis vai NLO?” Ļaudis spriež, kas ir šī dīvainā parādība ūdenī 0
Māris sociālo mediju platformā “Facebook” ievietojis video, kurā redzama aizdomīga aktivitāte. Publicētajā video viņš norāda, ka nekad iepriekš neko tādu nav redzējis.
Video kļuva populārs un pulcēja gandrīz četrus simtus komentāru. Komentāru sadaļā ļaudis cenšas saprast, kas tajā redzams. Lūk, daži no viņu minējumiem:
“Man pat prātā nekas nenāk ,kā to izskaidrot.”
“Izskatās, ka ne gaiss/gāze, bet ūdens pieplūdums. Varētu būt kaut kas līdzīgs dubultajam dibenam. Un vieta, kur tas ūdens ieplūst, zem upes “trubā” ir augstāk par upes līmeni. Un vismaz par metru.”
“Ūdensvada cauruļvada skalošana pēc remonta.”
“Atmiņā atausa izjūtas kad šādu skatu Saldus Robežu ielas kaut kādā dīķelī redzēju, tad pārbijos ne pa jokam. Tā kā tādi ūdens mutuļi parādījās trīs vienlaicīgi, tad sevi mierināju, ka tā visticamāk ir kanalizācija, nevis izpeldēs aizvēsturisks dinozaurs no ūdens.”
“Pilsētas notekūdeņi ar sūkņiem tiek pumpēti ezerā pēc filtrēšanas. Kas tur ko nesaprast.”
Lai arī lielākā daļa cilvēku uzskata, ka tas saistīts ar caurulēm zem ūdens, ir arī tādi, kuri aizdomājas, ka video varētu būt mākslīgā intelekta veidots.
Jāuzsver, ka video tiešām ir īsts. Lielākajai daļai minējumu ir taisnība – tur nav nedz valis, nedz NLO (Nezināmi Lidojoši Objekti), bet gan ūdens caurules.