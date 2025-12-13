FOTO: ekrānuzņēmums/”Facebook”

VIDEO. “Juglā iepeldējis valis vai NLO?” Ļaudis spriež, kas ir šī dīvainā parādība ūdenī 0

LA.LV
17:46, 13. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Māris sociālo mediju platformā “Facebook” ievietojis video, kurā redzama aizdomīga aktivitāte. Publicētajā video viņš norāda, ka nekad iepriekš neko tādu nav redzējis.

TV24
Eksperts brīdina: Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies. Latvijā, iespējams, sāks dedzināt atkritumus
Veselam
Palīdz nodzīvot ilgāk: 9 uztura bagātinātāji, kas nodrošina veselīgu novecošanu
Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: kura no virvēm, jūsuprāt, ir visgarākā? 5
Lasīt citas ziņas

Video kļuva populārs un pulcēja gandrīz četrus simtus komentāru. Komentāru sadaļā ļaudis cenšas saprast, kas tajā redzams. Lūk, daži no viņu minējumiem:

“Man pat prātā nekas nenāk ,kā to izskaidrot.”

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Nacionālās apvienības partijas premjera amata kandidāte būs Ilze Indriksone
“Students uz rokas paprasīja 2000 eiro!” Ir labi zināt savu cenu, bet attiecīgais gadījums ne pa jokam pārsteidzis Edgaru
Kokteilis
Vai Sedokova varētu nonākt nepatikšanās? Jāņa Timmas ģimenes advokāte nāk klajā ar jaunām ziņām

“Izskatās, ka ne gaiss/gāze, bet ūdens pieplūdums. Varētu būt kaut kas līdzīgs dubultajam dibenam. Un vieta, kur tas ūdens ieplūst, zem upes “trubā” ir augstāk par upes līmeni. Un vismaz par metru.”

“Ūdensvada cauruļvada skalošana pēc remonta.”

“Atmiņā atausa izjūtas kad šādu skatu Saldus Robežu ielas kaut kādā dīķelī redzēju, tad pārbijos ne pa jokam. Tā kā tādi ūdens mutuļi parādījās trīs vienlaicīgi, tad sevi mierināju, ka tā visticamāk ir kanalizācija, nevis izpeldēs aizvēsturisks dinozaurs no ūdens.”

“Pilsētas notekūdeņi ar sūkņiem tiek pumpēti ezerā pēc filtrēšanas. Kas tur ko nesaprast.”

Lai arī lielākā daļa cilvēku uzskata, ka tas saistīts ar caurulēm zem ūdens, ir arī tādi, kuri aizdomājas, ka video varētu būt mākslīgā intelekta veidots.

Jāuzsver, ka video tiešām ir īsts. Lielākajai daļai minējumu ir taisnība – tur nav nedz valis, nedz NLO (Nezināmi Lidojoši Objekti), bet gan ūdens caurules.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. “Debesis virs Latvijas mirdz zelta vērtē!” Neticami skaists saulriets šovakar iepriecinājis ne vienu vien
Skābeklis uz Zemes izsīkst. NASA aprēķinājusi, kad pienāks cilvēces biedējošais gals
Dārzs
Kļūda, ko privātmāju saimnieki pieļauj katru rudeni… Nenovāciet visas nokritušās lapas!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.