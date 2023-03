"Black Tulip" Ukrainas līķu meklētāji

Jauna "profesija" Ukrainā – līķu meklētāji. Gaisā virmo briesmīga smaka un mirušo ķermeņus var atpazīt vien pēc nozīmītēm







Ukrainā darbojas brīvprātīgo grupa “Black Tulip”, kas veic ļoti drūmu uzdevumu – meklē mirušo karavīru līķus. Izdevuma “The Guardian” komanda pievienojusies vienai no šādām misijām, dodoties līdzi uz ciematu Doneckas apkaimē, lai no pagraba blakus izpostītai mājai izvilktu divus mirušo ķermeņus.

Abi mirušie krievu karavīri pagrabā tika atrasti vasaras formās, tos tur visticamāk vasarā bija ievietojuši kaujinieki. Gaisā virmojusi briesmīga smaka un ķermeņus varēja atpazīt vien pēc nozīmītēm.

Kāpēc šāds darbs ir vajadzīgs? Lai mirušo krievu ķermeņus varētu apmainīt pret ukraiņu, jo valsts nevar pasludināt cilvēku par mirušu, kamēr nav viņa līķa, taču to iegūšana ir ne tikai nepatīkama, bet arī riskanta.

Daudzviet nākas doties uz deokupētajām teritorijām, kuras ir kā nosētas ar kājinieku mīnām. “Tās ir nomestas no raķetēm, līdz ar to var atrasties jebkur,” pastāstījis brīvprātīgais Arturs, kurš dokumentē līķu meklēšanas procesu.

Organizācija “Black Tulip” kopš februāra esot atradusi kopā 311 Krievijas karavīru mirstīgās atliekas deokupētajās teritorijās. Meklētāju komandas sastāvā ir ap 10 cilvēkiem, taču Ukrainā šobrīd darbojas vairākas šādas komandas.

Organizācijas vadītājs Oleksijs Kukovs ir šī darba entuziasts, savulaik viņš izracis arī vairākus Otrā pasaules kara kritušo skeletus.

Līķu apmaiņa starp Krieviju un Ukrainu ir slepens process, kurā netiek pat atklāts nosūtīto ķermeņu skaits nevienā no pusēm. Kāds anonīms avots gan izdevumam zinājis teikt, ka kopš kara sākuma notikušas vismaz 20 lielākas līķu nodošanas reizes.

“Darot šo darbu, mums ir izdevies atgūt simtiem kritušo ukraiņu karavīru, kuri pēc tam tiek identificēti un atgriezti ģimenēm apbedīšanai. Taču līķu atpazīšana reizēm ir liels izaicinājums, jo dažkārt tie tiek atrasti sadedzināti, ko ir izdarījuši vietējie iedzīvotāji higiēnas apsvērumu dēļ vai dažkārt arī Krievijas militārpersonas,” stāsta viens no meklētājiem.

Daudzi mirušo ķermeņi tiekot arī slēpti, lai nebūtu jāvelk līdzi tālākajās cīņās.

Ukrainas drošības dienesti uzskata, ka tūkstošiem kritušo krievu karavīru mirstīgās atliekas tiek neoficiāli iznīcinātas, lai Kremlim nevajadzētu fiksēt šos cilvēkus kā bojāgājušos, biežāk viņi tos nodēvē par darbībā bezvēsts pazudušiem cilvēkiem.