Turpinām rakstu sēriju par Latvijas pilsētām un šoreiz piestājam Kurzemes pusē – Saldū!
Ne velti dzejnieks Māris Čaklais pilsētu poētiski salīdzinājis ar “medus pilienu Kurzemes bļodā.” Te skaisti kopā savijas māksla, kultūra un daba.
Saldus vilina ne tikai ar savu mieru, bet arī radošumu. Savas pēdas šeit atstājuši lielas personības, kuru devums joprojām iedvesmo pilsētas iedzīvotājus un tās viesus.
Šeit piedzīvosi interesantus faktus ik uz soļa, noķersi rudens krāšņumu un sastapsi vēsturi, kas mijas ar mūsdienīgumu.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Saldū!