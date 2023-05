FOTO. Igaunijā bīstama ugunsgrēka dēļ Tallinas iedzīvotājiem izsūta īsziņas par lokālu apdraudējumu

Saistībā ar plašu un bīstamu ugunsgrēku Sūrsejamē atkritumu pārstrādes centrā Ilemistes rajonā netālu no Tallinas lidostas Igaunijas Ārkārtas situāciju reaģēšanas centrs izsūtījis iedzīvotājiem īsziņas par lokālu bīstamību.

Igaunijas valdība šā gada sākumā ieviesa apdraudējuma brīdinājuma īsziņu sistēmu. Ņemot vērā, ka sistēma ir jauna, iedzīvotāji aicināti sniegt atgriezenisko saiti, lai uzlabotu sistēmas darbību.

Saglabājoties apdraudējumam, ierīces, kuru īpašnieki ieradīsies apdraudējuma zonā, turpinās saņemt īsziņas.

Tāpat ir atvērta ārkārtas situācijas palīdzības telefona līnija, kurā saņemti simtiem zvanu.

Tā kā daudzi zvani ir par to, ka personas atrodas apdraudētajā zonā, bet īsziņu nav saņēmušas, Igaunijas Ārkārtas situāciju reaģēšanas centrs informē, ka īsziņu saņem mobilās ierīces ar aktīvu SIM karti, kas atrodas Glābšanas departamenta noteiktajā apdraudējuma zonā. Tāpat īsziņas saņemšana ir atkarīga no mobilo sakaru operatora un torņa, ar kuru savienota ierīce.

Centrā arī apliecināja, ka visas ierīces, kurām nosūtīta īsziņa par apdraudējumu, saņems arī informāciju par draudu likvidēšanu arī tad, ja ierīce vairs neatradīsies iepriekš apdraudētajā zonā.

Īsziņā ir brīdinājums un rīcības instruktāža nacionāla vai reģionāla apdraudējuma gadījumā.

Igaunijas Glābšanas departaments informēja, ka otrdien plkst.17.49 saņemta informācija par ugunsgrēku atkritumu pārstrādes centrā netālu no Tallinas lidostas.

Glābēji secināja, ka izplatās indīgi dūmi, tādēļ Sūrsejamē un Lasnamē apkaimju iedzīvotājiem tika lūgts aizvērt logus un durvis, kā arī netuvoties ugunsgrēka zonai.

Ugunsgrēka dēļ ir ierobežota satiksme, kā arī vairāki cilvēki vērsās slimnīcā ar sūdzībām par galvassāpēm un sliktu pašsajūtu.

Trešdien turpinās ugunsdzēšanas darbi un gaisa piesārņojumu mērījumi.

Something is burning in Tallinn. Anyone has info on it? pic.twitter.com/3cuYNrSbFB

— Paiter ✠ (@brancucci) May 23, 2023