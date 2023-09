Jaunā "X Faktora" sezona ir klāt!

Jau svētdien sāksies šova "X Faktors" jaunā sezona: dalībnieku vidū arī Latvijā iemīļotais japānis Masaki Nakagava







Ilgi gaidītais brīdis ir klāt – svētdien, 22. septembrī plkst. 20.30, pie TV3 skatītājiem atgriezīsies vērienīgais muzikālais šovs “X Faktors” ar tā piekto sezonu! Jaunie talanti no visas Latvijas uzsāks cīņu par 10 000 eiro un ekskluzīvu līgumu ar mūzikas ierakstu kompāniju “Universal Music Group”. Jau aizvadītajās sezonās ar šova palīdzību esam atklājuši jaunus un izcilus talantus, bet šī sezona solās būt vēl jaudīgāka un talantiem bagātāka.

Kā ierasts, muzikālā sacensība norisināsies trijos posmos 12 raidījumu garumā – pirmajā posmā dalībnieki tiksies “Televīzijas atlasēs”, kur būs iespējams iepazīt spilgtākos dalībniekus un viņu sniegumu, otrajā posmā labākie dalībnieki tiksies “Krēslu izaicinājumos”, kas izšķirs, kurš dosies mājās, bet kurš – cīnīsies par uzvaru. Savukārt noslēdzošajā posmā – “Fināla tiešraidēs” sacentīsies 12 finālisti, kuri profesionāļu vadībā uzsāks savu ceļu pretim lielajai skatuvei.

Pirmajā TV atlašu raidījumā uz skatuves kāps 18 dalībnieki, kuri būs gatavi pierādīt un pārliecināt mentorus, ka viņu unikālais balss skanējumus, oriģinalitāte, tēls vai personība ir pelnījis nokļūt nākamajā atlases kārtā. Uz skatuves kāps gan jau aizvadītajās sezonās iepazīti dalībnieki, gan arī jauni un koši dalībnieki, kas dziedās dziesmas no pašmāju mākslinieku repertuāra, pasaules slavu iemantojušus hitus un arī savas oriģināldziesmas.

Dalībnieku vidū redzēsim Masaki Nakagavu, mūziķi no Japānas, kurš pirms 8 gadiem iemīlējās Latvijā un kopš tā laika apgūst latviešu valodu, dziedot latviešu dziesmas. Mentorus ar savu priekšnesumu mēģinās pārsteigt arī grupa un dueti – interesanti, ka viens no duetiem sastāvēs no dalībniekiem, kuri iepazinās šova pirmajā sezonā un kopš tā laika jau izveidojuši ģimeni un šobrīd koncertē kopā.

Dalībai šovā pretendēs arī ekstravagantais Rendijs Indars Dikmanis, mēģinot mentoru sirdis iekarot ar akapella dziedājumu. Sešpadsmitgadīgā Diāna Bērziņa izvēlējusies dziedāt Dženiferas Lopesas dziesmu “Que Hiciste” spāņu valodā. Bet Kristiāna Juste, ko iepazinām aizvadītajā sezonā, dziedās Intara Busuļa dziesmu “Viss ir iespējams”, jo neslēpj, ka ļoti vēlētos nonākt Intara komandā.

Šī sezona, atšķirībā no aizvadītajām, ir īpaša ar to, ka dalībnieki netiek dalīti kategorijās pa vecumiem un dzimumiem, kā tas bijis iepriekš, kas nozīmē, ka lielāka sacensība būs ne tikai dalībnieku starpā, bet arī mentoru starpā, jo jebkurš dalībnieks varēs nokļūt pie jebkura mentora.

Aizvadīto četru gadu laikā uz “X Faktora” skatuves kāpuši jau 3173 talanti un arī šajā sezonā redzēsim gan jaunas, gan jau redzētas sejas, kuri visi vēlas kāpt uz lielās skatuves, lai pierādītu šova mentoriem – Aijai Auškāpai, Maratam Ogļezņevam, Reinim Sējānam un Intaram Busulim, ka tieši viņi ir pelnījuši nonākt nākamajā kārtā un cīnīties par galveno balvu.

Seko līdzi jauno talantu muzikālajam piedzīvojumam katru svētdienas vakaru kanālā TV3 plkst. 20.30.