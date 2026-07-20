SPKC brīdina: Eiropā konstatēta reta saslimšana; šīs pazīmes nevajadzētu ignorēt 0
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina ārstniecības personas un iedzīvotājus pievērst uzmanību dermatofiliozei – retai bakteriālai ādas infekcijai, kuras gadījumi kopš 2025. gada reģistrēti vairākās Eiropas valstīs.
SPKC publicētā informācija liecina, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs kopējo dermatofiliozes risku sabiedrībai Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomikas zonā vērtē kā ļoti zemu. Arī paaugstināta inficēšanās riska grupās kopējais risks ir zems, jo slimības gaita līdz šim pārsvarā bijusi viegla un tā ir efektīvi ārstējama.
Latvijā dermatofilioze nav obligāti reģistrējama infekcijas slimība, tomēr
Dermatofiliozi izraisa baktērija Dermatophilus congolensis. Iepriekš saslimšana galvenokārt bija saistīta ar kontaktu ar inficētiem liellopiem, aitām, zirgiem un citiem dzīvniekiem, taču pašreizējie epidemioloģiskie un baktērijas genoma sekvencēšanas dati liecina par tās izplatīšanos arī cilvēku vidū.
No pagājušā gada decembra līdz šā gada jūnijam ES valstīs ziņots par vismaz 95 saslimšanas gadījumiem. Francijā reģistrēti 40 gadījumi, Vācijā un Austrijā – katrā 17, Spānijā – 14, Zviedrijā – četri, bet Nīderlandē – trīs gadījumi. Savukārt Norvēģijā reģistrēti vēl desmit gadījumi, kas saistīti ar cīņas sporta nodarbībām Norvēģijā vai Taizemē.
skaidro SPKC. Daudzi pacienti bija apmeklējuši vietas, kur iespējami seksuāli kontakti, tai skaitā saunas. Saskare ar slimiem dzīvniekiem lielākoties netika konstatēta. SPKC skaidro, ka infekciju iespējams pārnest cieša ādas vai seksuāla kontakta laikā, kā arī ar koplietotiem priekšmetiem vai virsmām, īpaši siltā un mitrā vidē.
SPKC atgādina, ka prezervatīvi palīdz novērst HIV un daudzu citu seksuāli transmisīvo infekciju izplatīšanos, tomēr pilnībā nepasargā no dermatofiliozes, jo baktēriju iespējams pārnest arī saskarē ar ādu citās ķermeņa vietās.
krevelēm, ādas zvīņošanos, niezi vai dedzinošu sajūtu. Eiropā aprakstītajos gadījumos ādas bojājumi visbiežāk novēroti dzimumorgānu un cirkšņu apvidū, uz augšstilbiem, sejas bārdas zonā, kā arī citviet uz ķermeņa.
Slimības gaita lielākoties bijusi viegla, un nav ziņots par smagām tās formām. Infekcija ārstējama ar lokāliem vai iekšķīgi lietojamiem antibakteriāliem līdzekļiem. Cilvēkiem, kuriem pēc cieša ādas vai seksuāla kontakta, cīņas sporta nodarbībām, saunas apmeklējuma vai saskares ar dzīvniekiem parādījušies neizskaidrojami izsitumi vai citi ādas bojājumi, SPKC iesaka vērsties pie ārsta.