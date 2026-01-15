Foto. pexels.com

Ārā Latvijā nu valda beidzot īsta ziema – termometra stabiņš noslīdējis naktī dažviet līdz –21 grādiem, sals kniebj vaigos un katra iziešana no mājas prasa saģērbties kārtīgāk. Tikmēr telpās aina ir pavisam cita – daudzi dzīvo komfortablā +24 grādu siltumā.

Vieniem tas šķiet pašsaprotami, citi par to ir patiesā šokā: kā var tā tērēties un vispār nenosmakt? Savukārt pretējā nometne nesaprot, kā vispār iespējams dzīvot vēsākās telpās, pat ja ārā nevalda bargs sals.

Šīs atšķirīgās sajūtas nav tikai izlepšanas jautājums. Aukstumā cilvēka ķermenis darbojas citādi – pat siltā istabā organisms joprojām var “atcerēties” ārā piedzīvoto salu. Asinsvadi sašaurinās, lai saglabātu siltumu, un tas rada sajūtu, ka gribas uzvilkt vēl vienu džemperi, pat ja termometrs pie sienas rāda komfortablu temperatūru. Turklāt ziemā cilvēki kustas mazāk, vielmaiņa var palēnināties, un ķermenis siltumu ražo kūtrāk, tāpēc siltākas drēbes telpās ir par norma.

Pētījumi rāda – aukstajā sezonā cilvēku “komforta temperatūra” bieži vien ir augstāka nekā vasarā. Tāpēc vieniem +24 grādi šķiet ideāls glābiņš no ziemas, kamēr citi to uzskata par lieku greznību. Galu galā – tas ir arī kompromiss starp maciņu, ieradumiem un paša ķermeņa sajūtām.

Savukārt vietnē “X” par to tiek lauzti šķēpi, diskusija izvērtusies diezgan aizraujoša.

