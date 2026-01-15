“Jūs tur kaut kādas eksotiskas čūskas turat? Tas palielina pēkšņas nāves sindroma iespējamību!” Soctīklos saplūcas, kāda ir normālā gaisa temperatūra šobrīd mājās 7
Ārā Latvijā nu valda beidzot īsta ziema – termometra stabiņš noslīdējis naktī dažviet līdz –21 grādiem, sals kniebj vaigos un katra iziešana no mājas prasa saģērbties kārtīgāk. Tikmēr telpās aina ir pavisam cita – daudzi dzīvo komfortablā +24 grādu siltumā.
Vieniem tas šķiet pašsaprotami, citi par to ir patiesā šokā: kā var tā tērēties un vispār nenosmakt? Savukārt pretējā nometne nesaprot, kā vispār iespējams dzīvot vēsākās telpās, pat ja ārā nevalda bargs sals.
Šīs atšķirīgās sajūtas nav tikai izlepšanas jautājums. Aukstumā cilvēka ķermenis darbojas citādi – pat siltā istabā organisms joprojām var “atcerēties” ārā piedzīvoto salu. Asinsvadi sašaurinās, lai saglabātu siltumu, un tas rada sajūtu, ka gribas uzvilkt vēl vienu džemperi, pat ja termometrs pie sienas rāda komfortablu temperatūru. Turklāt ziemā cilvēki kustas mazāk, vielmaiņa var palēnināties, un ķermenis siltumu ražo kūtrāk, tāpēc siltākas drēbes telpās ir par norma.
Pētījumi rāda – aukstajā sezonā cilvēku “komforta temperatūra” bieži vien ir augstāka nekā vasarā. Tāpēc vieniem +24 grādi šķiet ideāls glābiņš no ziemas, kamēr citi to uzskata par lieku greznību. Galu galā – tas ir arī kompromiss starp maciņu, ieradumiem un paša ķermeņa sajūtām.
Savukārt vietnē “X” par to tiek lauzti šķēpi, diskusija izvērtusies diezgan aizraujoša.
Man kojās šobrīd šādi. Ir komfortabli (tiesa, MAN – istabas biedrenei karsti 😂).
Vakar bija 27 °C. Tas gan bija par traku. pic.twitter.com/oPq5m0jPQ3
— Emily Anna (@thefoxies18) January 13, 2026
Es visu dienu sēžu apenēs un t-kreklā tieši un precīzi 21.0 grādos 😃
— Armands (@thearmi) January 14, 2026
24 pa dienu viesistabā, ap 22 pa nakti guļamistabā… zem 22 jau ir dubaks, kad šortos bik drebina
— Nils Blums (@eproo) January 13, 2026
Nu pag, var diskutēt, 18, 20 vai varbūt 22, bet ne jau 24.
— Armands (@thearmi) January 13, 2026
Maziem bērniem temperatūra virs +20 palielina pēkšņas nāves sindroma iespējamību, starp citu.
— Armands (@thearmi) January 14, 2026
Temperatūra nav tikai individuālais komforts, bet arī publiskie resursi. Ja mums uzspiež sūda korķi vai papīra salmiņu plēves iepakojumā, tad primāri tomēr vajadzētu skaidrot par temp diapazoniem, kas ir veselīgāki nevis komfortablāki un ietaupa resursus. #24myass
— JanizB (@JanizBerzins) January 14, 2026
Es pie apmēram +23 sāku ļoti, ļoti slikti gulēt.
— Armands (@thearmi) January 13, 2026
Temperatūra nav tikai individuālais komforts, bet arī publiskie resursi. Ja mums uzspiež sūda korķi vai papīra salmiņu plēves iepakojumā, tad primāri tomēr vajadzētu skaidrot par temp diapazoniem, kas ir veselīgāki nevis komfortablāki un ietaupa resursus. #24myass
— JanizB (@JanizBerzins) January 14, 2026