"Bez dalīšanās dženderos" – Baiba Braže atklāj, kā kļūst arvien stiprāka
Bijusī ārlietu ministre Baiba Braže dalījusies ar interesantu publikāciju soctīklos.
Baiba Braže platformā “Threads” dalās ar pieredzi Zemessardzē: “Pēc 2 dienām un 1.5 negulētas nakts. Daudzi jautā, vai Zemessardzē nav grūti. Ir grūti, bet arī viegli. Jo ir uzdevums, kas jāpilda, koncentrēšanās tikai uz to; ir biedri, uz kuriem paļauties, bez dalīšanās dženderos, jo visi uniformā vienādi. Ir arī tiešām interesanti mācīties. Fiziskais grūtums – ir, tiešām. Bet, pašai kļūstot zinošākais un stiprākai, var labāk sagatavoties un zināt, ko un kā darīt.”
Heinrihs bijušajai ministrei norāda, ka pēc viņas publicētās bildes izskatās, ka viņai Zemessardzē klājas ļoti grūti.
Savukārt Māris dalās, ka arī ir iestājies Zemessardzē: “Man kādreiz arī bija muļķīgi priekšstati par Zemessardzi, bet tad tai pievienojos un daudz kas ir kļuvis skaidrāks. ;)”