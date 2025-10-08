VIDEO. “Vai arī tev lien biksītes dibenā?” Latvietes sajūsmā par interneta dzīlēs atrasto 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
22:02, 8. oktobris 2025
“Vai arī tev lien biksītes dibenā?” šis noteikti ir reklāmas teikums, kas liek apstāties un noskatīties video līdz beigām.

Tieši ar šo jautājumu savu video reklāmu atklāj kāds apakšveļas veikals, kurš skaidro, ka tieši ar šādu problēmu sievietes iegriežas veikalā jaunas veļas meklējumos.

Atbilde uz šo svarīgo jautājumu esot viena – stringa biksītes, jo tās jau esot dibenā un ne tās traucē, ne kož, ne berž, ne ir kaitīgas!

Komentāros dāmas un arī kungi dalās padomos, kā rīkoties šādā situācijā, kā arī slavē vietējo veikaliņu par izdomu.

