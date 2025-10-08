Foto: Pexels.com

Kāda laime! Kundze no Vidzemes loterijā laimē kaudzi naudas 2

LETA
22:12, 8. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

VAS “Latvijas loto” organizētajā momentloterijā “Senatnes loterija” laimēts viens miljons eiro, aģentūru LETA informēja “Latvijas loto”.

Reklāma
Reklāma

Laimētāja ir kāda kundze no Vidzemes.

Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Kokteilis
“Es domāju, nu labi…znots paliek znots, sīkāk neiedziļinājos!” Kā Ojārs Rubenis veikalā izjokojis Andri Reizenbergu
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums? 7
Lasīt citas ziņas

Jau ziņots, ka “Senatnes loteriju” rīko “Latvijas loto” pēc Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iniciatīvas Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Loterijas mērķis ir Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšana – tā īstenošanai tuvāko četru gadu laikā no “Latvijas loto” valsts budžetā iemaksātajām dividendēm varētu tikt novirzīti vairāk nekā 9,6 miljoni eiro.

“Latvijas loto” 2024.gadā strādāja ar 100,359 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 2,1% – līdz 14,089 miljoniem eiro.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mati, sēžamvieta, stāja… Atklāts, kuras ķermeņa daļas vīrieši visvairāk mīl sievietēs, un sievietes – vīriešos
“Priecāsimies par šo garlaicību, kamēr tā turpinās!” Inflācijas kopaina kļūst arvien labvēlīgāka patērētājam
Dzirnas gatavojas arēnai – aizvadīti mēģinājumi ar “Sinfonietta Rīga” un jauniešu kori “BALSIS”

Uzņēmums reģistrēts 1992.gada jūlijā, un tā pamatkapitāls ir 1,4 miljoni eiro. Uzņēmums “Latvijas loto” pilnībā pieder valstij, un tam vienīgajam ir tiesības rīkot valsts mēroga izlozes un loterijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sieviete laimē milzu naudu, pateicoties ChatGPT ieteikumam. Tas, ko viņa izdarīja pēc laimesta saņemšanas, pārsteidza visus
RAKSTA REDAKTORS
Ja nopirki “SuperBingo”, tava kredītvēsture jau ir sabojāta… Nevainīga nodarbe, kas patiesībā var izbojāt dzīvi
Laimēja 167 miljonus un pēc dienas jau zaudēja visu – kas notika ar loterijas uzvarētāju?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.