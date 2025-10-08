Kāda laime! Kundze no Vidzemes loterijā laimē kaudzi naudas 2
VAS “Latvijas loto” organizētajā momentloterijā “Senatnes loterija” laimēts viens miljons eiro, aģentūru LETA informēja “Latvijas loto”.
Laimētāja ir kāda kundze no Vidzemes.
Jau ziņots, ka “Senatnes loteriju” rīko “Latvijas loto” pēc Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iniciatīvas Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Loterijas mērķis ir Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšana – tā īstenošanai tuvāko četru gadu laikā no “Latvijas loto” valsts budžetā iemaksātajām dividendēm varētu tikt novirzīti vairāk nekā 9,6 miljoni eiro.
“Latvijas loto” 2024.gadā strādāja ar 100,359 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 2,1% – līdz 14,089 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1992.gada jūlijā, un tā pamatkapitāls ir 1,4 miljoni eiro. Uzņēmums “Latvijas loto” pilnībā pieder valstij, un tam vienīgajam ir tiesības rīkot valsts mēroga izlozes un loterijas.