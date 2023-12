Labdarības maratonā “Dod pieci!” saziedoti jau vairāk nekā 40 000 eiro!

FOTO. "Neesam tikai bērna radītāji, mums jābūt arī dzīves partneriem!" Labdarības maratonā "Dod pieci!" saziedoti jau 40 800 eiro







Aizrit sabiedrisko mediju labdarības maratona “Dod pieci!” pirmā diennakts, un zināms, ka līdz šī vakara plkst. 18.00 jau bija saziedoti 40 800 eiro. Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti riskam pakļautu bērnu un jauniešu atbalstam. Līdz šim brīdim “Dod pieci!” saņemti jau teju 50 palīdzības pieteikumi, tā portālu LA.LV informēja Latvijas Radio Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Pālēna.

Šodien stikla studijā viesojās populāri mūziķi, tostarp grupa “Citi Zēni”, Dons, grupas “Astro’n’out” un “Rīgas Modes”, Evija Vēbere un citi, kuri dalījās atmiņās par saviem agrās jaunības gadiem, kā arī jomas eksperti, stāstot par savu pieredzi darbā ar grūtībās nonākušiem jauniešiem un viņiem nepieciešamo atbalstu.

“Dod pieci!” labdarības maratona vēstnesis, Latvijas Radio 2 ētera personība Kaspars Markševics pats savulaik bijis viens no sistēmas bērniem un, viesojoties stikla studijā, atzina: “Jaunietim vajadzīgs mentors, kurš ir kā draugs. Neesam tikai bērna radītāji, mums jābūt arī dzīves partneriem, piemēriem, atbalstītājiem un skolotājiem. Nereti jaunietis izvēlas aiziet nepareizo ceļu, jo viņam nav iespēju nopirkt tādus apavus vai telefonu, kāds ir citiem. Esiet iecietīgāki. Nekad nevajadzētu aizmirst, ka nezinām, kas notiek patiesībā un kādēļ jūsu klases biedrs ir mazliet atšķirīgs. Diemžēl, tur bieži vien slēpjas vardarbība dažādās formās”.

Tāpat ik dienu tiek uzklausīti arī paši ziedotāji, kuri dalās ar emocionāliem stāstiem no savas dzīves un notikumiem, kas mudinājuši sniegt palīdzīgu roku riskam pakļautiem jauniešiem. Pirmais klātienes ziedojums šorīt stikla studijā tika saņemts no ziedotājas, kura cēlās plkst. 5.00, lai ar pirmo autobusu atbrauktu no Madonas un noziedotu labdarības maratonam “Dod pieci!”.

Ziedotāja Anna, sazvanoties ar stikla studiju, dalījās aizkustinošā stāstā, kā grupas “Astro’n’out” dziesma “Tici sev” savulaik izglābusi viņu no pašnāvības. „Labdarības maratonā “Dod pieci!” piedalos, jo izprotu šī gada tēmu gan iekšēji, gan ārēji. Ikdienā strādāju ar jauniešiem, kurus sabiedrība izvēlas neredzēt, bet es ar viņiem strādāju, jo arī es pati kādreiz esmu tur bijusi. Jutos nesaprasta, bet man izdevās satikt īstos cilvēkus un organizāciju Lietuvā, kur es sapratu, neesmu viena šajā pasaulē. Mums ir paveicies, ka tagad Latvijā ir tik daudz organizāciju, kas var palīdzēt, un šie jaunieši var saņemt palīdzību tepat”.

Saņemti jau teju 50 palīdzības pieteikumi

Kopš 2. decembra “Dod pieci!” sadarbības organizācijas ir saņēmušas jau teju 50 palīgā saucienus. Jauniešiem nepieciešams gan emocionāls atbalsts, gan profesionāļu palīdzība, lai tiktu galā ar atkarībām, gan ļoti praktiska palīdzība, tostarp droša apmešanās vieta un palīdzība, lai sakārtotu sociālo garantiju jautājumus. Pēc palīdzības lielākoties vēršas paši jaunieši, bet tiek saņemti zvani gan no vecākiem, gan pedagogiem, kas nozīmē, ka starp mums ir cilvēki, kas izvēlas ieraudzīt.

Līdz ar labdarības maratona “Dod pieci!” startu šodien Doma laukumā uzsākta arī pasaulē garākā labdarības skriešanas stafete. Tās laikā, iesaistot pēc iespējas vairāk skrējējus, uz skrejceliņa bez apstājas paredzēts noskriet teju 158 stundas. Skriešanas stafete, gluži tāpat kā pats labdarības maratons, būs nepārtraukta un notiks arī nakts stundās. Ziedotājam, kas “Dod pieci!” šī gada labdarības mērķim ziedo vismaz 10 000 EUR, ir iespēja kļūt par diennakts skrējiena patronu. Šodien, 15. decembrī, skrējiens veltīts uzņēmumam “Balticovo”. Turpmākajās dienās par skrējiena patroniem kļūs arī uzņēmumi “Scandic Fusion”, “Merks mājas”, “Compensa Life”, “Finnfoam” un “Printful”.

Jau rīt īpašais “Dod pieci!” desmitgades labdarības koncerts

16. decembrī tiešraidē no Zaķusalas izskanēs “Dod pieci!” desmitgades labdarības koncerts, kura laikā būs pieejams tālruņa numurs ziedojumiem – 90204110 (maksa par zvanu 5 EUR). Koncertā uzstāsies Latvijā iemīļoti mūziķi – šī gada maratona himnas autori grupa “Sudden Lights” un Gustavo, Shipsea, Intars Busulis, Dons, Māra Upmane-Holšteine, Aminata, hip-hop apvienība “Kreisais Krasts” un citi. Pasākumu vadīs Latvijas Radio 5 personība Linda Samsonova. “Dod pieci!” labdarības koncertu tiešraidē varēs vērot LTV1 un sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, kā arī klausīties Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2 un Latvijas Radio 5.

Ziedošanas iespējas, lai palīdzētu riskam pakļautiem jauniešiem

• No 1. līdz 21. decembrim – tīmekļa vietnē dod.pieci.lv iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību.

• No 1. līdz 21. decembrim ziedot var visās “Circle K” uzpildes stacijās, kur tiks pieņemti gan skaidras, gan bezskaidras naudas ziedojumi. Šogad, tāpat kā pērn, “Circle K” dubultos to ziedojumu apjomu, kas saņemti viņu degvielas uzpildes stacijās.

• No 15. līdz 21. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā, Doma laukumā.

• Līdz pat Zvaigznes dienai, 2024. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti labdarības organizācijas Ziedot.lv tīmekļa vietnē www.ziedot.lv, izvēloties projektu “Dod pieci!”.

Visi saziedotie līdzekļi 100% apmērā caur projekta partneri – labdarības organizāciju Ziedot.lv nonāks pie bezpeļņas organizācijām, kas sniedz profesionālu palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez pienācīgas ģimenes un sabiedrības aprūpes, cietuši no vardarbības un citiem noziegumiem, saskaras ar dažādām dzīves grūtībām. Palīdzībai var pieteikties, sazinoties ar organizācijām, kas norādītas dod.pieci.lv mājaslapas sadaļā “Pieteikt palīdzību!”.

Organizācijas, kas ir gatavas īstenot šī gada ziedojuma mērķi: Open Radošais Centrs, Resiliences centrs, Pusaudžu Resursu centrs, Latvijas Samariešu apvienība, Sociālā atbalsta un izglītības centrs, YOU+, Palīdzēsim Viens Otram, Palīdzēsim.lv, Būt brīvai, House of Hope, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Mentor Latvia, Laiks Jauniešiem, Esi centrs, Adventure Therapy Latvia, Zvannieku mājas.

Šogad sabiedriskie mediji palīdzēs riskam pakļautiem jauniešiem

Sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!” jau desmito gadu notiek īsi pirms Ziemassvētkiem, no 15. līdz 21. decembrim. Šogad labdarības maratona rīkotāji aicina apmainīt 5 eiro ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā, lai palīdzētu riskam pakļautiem jauniešiem. Statistika ir skaudra – Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 10 tūkstoši bērnu un jauniešu jeb vidēji viens bērns no katras klases, kurš meklē patvērumu uz ielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lieto apreibinošas vielas vai ir soļa attālumā līdz nozieguma izdarīšanai.

