FOTO. Noslēdzies "Summer Sound 2023" – uzstājušies vairāk nekā 40 mākslinieki, uzstādīts apmeklējuma rekords







Šajā nedēļas nogalē, divu dienu garumā ar vairāk nekā četrdesmit pašmāju un ārvalstu mūziķu priekšnesumiem krāšņi noritēja Baltijas lielākais pludmales festivāls “Summer Sound 2023”, uzstādot kārtējo apmeklējuma rekordu. Precīzs skaits festivāla organizētājiem vēl nav zināms, bet tas noteikti pārsniedz aizvadītajā gadā sasniegtos 40 000 viesu.

Festivāla otrās nakts galvenās skatuves mākslinieki bija kaimiņzemes – Igaunijas pēdējā laika spilgtākais talants NOËP, pašmāju hiphop meistars Gustavo, mūžam jaunie Labvēlīgais Tips, kuru priekšnesums bija episks, stundu garajā koncertā līdzi dziedāja un dejoja visu vecumu festivāla apmeklētāji, un viens no pasaules šī brīža pieprasītākajiem vācu DJ Felix Jaehn.

Uz pārējām festivāla skatuvēm, pludmalē esošajā “Flor De Cana” un Jūrmalas parkā – “Mežpils” un “Ekstravaganza” ne mazāk spilgtus un aizraujošus priekšnesumus sniedza virkne pašmāju un ārvalstu talantīgi mūziķi: Ewert And The Two Dragons, The Sudden Lights, ZEĻĢIS, Ozols, Wiesulis, Pirmais Kurss, Prusax, Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, Čipsis un Dullais, Indygo, Finķis & PRAGAII, ZARI, Planeta Polar (LT), Shishi (LT), Lucid Kidd (LT), un vēl daudzi citi.

Klubā “Klubs ++” savus Dj setus izpildīja gan Latvijas jaunās paaudze DJ, gan jau pieredzējuši un iecienīti meistari.

Dienas laikā, kā ierasts, norisinājās Volejbola turnīrs, kino seansi Kino Teltī, darbojās festivāla tirdziņš, Bērnu pilsētiņa un daudzas citas izklaides iespējas, kas ļauj apmeklētājiem veidot vasaras labāko piedzīvojumu pēc saviem ieskatiem.

Nevilcinoties ar nākamā gada plāniem, festivāla organizatori ir gatavi atklāt nākamā gada norises datumus – “Summer Sound 2024” norisināsies 2. un 3. augustā, nemainīgi skaistajā pludmalē Liepājā.

Drīzumā pārdošanā nonāks festivāla “Summer Sound 2024” Blind Sales biļetes par īpaši draudzīgu cenu – 49 EUR par divu dienu ieejas biļetei. Biļetes būs pieejamas: summersound.lv.