FOTO. Ar spilgtiem un emocionāliem priekšnesumiem aizvadīta festivāla "Summer Sound 2023" pirmā diena







Pulcējoties plašam pludmales festivāla “Summer Sound 2023” apmeklētāju skaitam, ar spilgtiem un emocionāliem mūziķu priekšnesumiem aizvadīta pirmā festivāla diena.

Piektdienas vakara festivāla “Summer Sound 2023” lielo skatuvi atklāja Ukrainas sensacionālā apvienība “Kalush Orchestra”, kur priekšnesuma laikā, parādoties skatītājos Ukrainas karogu jūrai, kā apmeklētāju, tā pašas apvienības dalībnieku emocijas nespēja palikt vienaldzīgas.

Pašmāju hip-hop supergrupa “Singapūras Satīns” šogad uzstājās uz lielās skatuves, kam iepriekš bija īpaši gatavojušies, un pierādīja, ka ir meistari tam, lai uzrīkotu pamatīgu ballīti un iekarsētu skatuvi ārvalstu ciemiņiem – Alle Farben (DE) un Meduza (IT), kas enerģiski noslēdza lielās skatuves priekšnesumus.

Pludmalē esošā repa žanram veltītā skatuve “Flor De Cana” pulcēja īstenus šī žanra izcilniekus un tikpat kvēlus mūziķu fanus. Pašmāju šarmantais mūzikas vienradzis Būū, gatavojot speciālo programmu festivālam, repertuārā bija iekļāvusi vairākus pārsteigumus, tostarp, viņai uz skatuves pievienojās daži slepenie viesi!

“Mežpils skatuve” un “Ekstravaganza”, kas abas atrodas blakus Jūrmalas parka teritorijā, pamīšus priecēja festivāla apmeklētājus ar pašmāju un starptautisku izpildītāju priekšnesumiem, to starpā uzstājās Latvijas rokmūzikas meistari Pienvedēja Piedzīvojumi, Skyforger un citi. Diemžēl piektdienas izskaņā paredzētais grupas Dzelzs Vilka priekšnesums tika atcelts, grupas bundzinieka straujas veselības pasliktināšanās dēļ.

Otrajā festivālā dienā, 5 augustā starp daudziem pašmāju un ārvalstu mūziķiem varēs dzirdēt Gustavo, kas ir skaļākā pēdējā laika pašmāju hiphop atgriešanās, Igaunijas leģendāro indie-rock apvienību Ewert And The Two Dragons (EE), pašmāju romantiskos The Sudden Lights, vienu no aktuālākajiem elektroniskās mūzikas DJ pasaulē – Felix Jaehn (DE) un vēl daudzus citus spilgtus priekšnesumus.

Atgādinām, ka sestdienā festivāla teritorija atvērta ikvienam bez maksas no plkst. 10:00 līdz 16:00. Ar festivāla programmu sestdienai, 5. augustam ar konkrētiem mākslinieku uzstāšanās laikiem var iepazīties festivāla majas lapā. Kā arī dienas laikā būs iespēja piedalīties pludmales volejbola turnīrā no plkst. 11:00 līdz 15:00. Reģistrācija atvērta no 10:00 līdz 10:30.

Biļetes uz festivālu “Summer Sound 2023” var iegādāgties mājaslapā: www.summersound.lv kā arī kasēs pie festivāla ieejas, norēķinoties varēs gan ar maksājuma kartēm, gan skaidrā naudā. Festivāla VIP biļetes ir izpārdotas.