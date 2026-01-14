FOTO. Skatuves leģendu ielenkumā Jānis Skanis nosvin savu 75 gadu jubileju 0
13.janvārī VEF Kultūras pilī savu 75 gadu jubileju svinēja aktieris Jānis Skanis. Sveicēju vidū bija viņa draugi un skatuves kolēģi Edmunds Freibergs, Voldemārs Šoriņš, Zigurds Neimanis, Valdis Zilveris, Ieva Sutugova, Miks Galvanovskis, Sandija Misika, tautas deju ansamblis “Dzintariņš”, Laila Kirmuška, Edgars Lipors, Juris Rijnieks, Ojārs Rubenis, Ainārs Ančeviskis, Anna Klēvele un daudzi citu.
Kultūras ministrijas vārdā jubilāru sveica arī kultūras ministre Agnese Lāce.
Piedāvājam ielūkoties galerijā no pasākuma!