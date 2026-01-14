Foto: Lauris Vīksne

FOTO. Skatuves leģendu ielenkumā Jānis Skanis nosvin savu 75 gadu jubileju 0

kokteilis.lv
15:55, 14. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

13.janvārī VEF Kultūras pilī savu 75 gadu jubileju svinēja aktieris Jānis Skanis. Sveicēju vidū bija viņa draugi un skatuves kolēģi Edmunds Freibergs, Voldemārs Šoriņš, Zigurds Neimanis, Valdis Zilveris, Ieva Sutugova, Miks Galvanovskis, Sandija Misika, tautas deju ansamblis “Dzintariņš”, Laila Kirmuška, Edgars Lipors, Juris Rijnieks, Ojārs Rubenis, Ainārs Ančeviskis, Anna Klēvele un daudzi citu.

Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
TV24
“Tas nav normāli, bet tā tas ir!” Slaidiņš atklāj prātam neaptveramas lietas, kas notiek ar Rietumu sankcijām pret Krievijas militāro rūpniecību
Vecums nav spriedums: 5 pazīmes, kas liecina, ka jūs novecojat ļoti veiksmīgi
Lasīt citas ziņas

Kultūras ministrijas vārdā jubilāru sveica arī kultūras ministre Agnese Lāce.

Piedāvājam ielūkoties galerijā no pasākuma!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ar dibenu spēlēja klavieres Raimondam Paulam par godu, bet šodien… Doloresa par vakardienas izgājienu saņēmusi bargu sodu
Kokteilis
“Pirmo reizi mūžā…” Pieredzējušie ziņu moderatori Tālis Eipurs un Arta Skuja pēkšņi atlaisti no darba 360TV
“Raimonds Pauls ir vairāk nekā komponists. Viņš ir brīnums.” Sabiedrībā atpazīstamas personības sveic Maestro 90. jubilejā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.