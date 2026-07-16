“Atliek tikai sirpji!” Krievijas zemnieki no izmisuma ir pavisam nikni 0
Krievijā degvielas trūkums sāk apdraudēt graudu ražas novākšanu. Lauksaimnieki sociālajos tīklos arvien biežāk publisko video, kuros stāsta, ka nespēj uzpildīt tehniku un raža paliek nenovākta uz lauka.
Vienā no video redzams kviešu lauks, kurā labība vēl nav novākta. Zemnieks atklāti pauž neapmierinātību ar situāciju un pārmetumus Krievijas varasiestādēm. “Dzīvojām, audzējām maizi, barojām bērnus. Un kas tagad? Dīzeļdegvielas nav, lai šo maizi savāktu. Atliek tikai ar sirpjiem iet kā senos laikos. Toties bumbām un raķetēm mums viss ir,” video saka lauksaimnieks.
Degvielas deficīts Krievijā pastiprinājies pēc Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un degvielas infrastruktūrai. Tas īpaši smagi skar nelielas lauku saimniecības, kurām nav iespēju uzkrāt lielus degvielas rezervju apjomus.
Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests iepriekš ziņojis, ka Krievijas graudu novākšanas kampaņa ievērojami atpaliek no pagājušā gada rādītājiem. Sarežģītākā situācija esot izveidojusies Krasnodaras un Stavropoles apgabalos, Rostovas apgabalā, kā arī Ļipeckas, Voroņežas, Tambovas, Sverdlovskas apgabalos, Baškortostānā un Jakutijā.
Pēc izlūkdienesta datiem, līdz 1. jūlijam Krievijā bija nokulti tikai aptuveni 1,3-1,5 miljoni hektāru graudaugu platību. Tajā pašā laikā pērn šajā datumā novākšanas apjoms sasniedza 4,2-4,6 miljonus hektāru.
Situācija rada arvien lielāku neapmierinātību lauksaimnieku vidū, kuri norāda – valstij pietiek resursu militārajām vajadzībām, bet trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu lauksaimniecības darbu turpināšanu.