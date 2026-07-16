Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Efrem Lukatsky

“Atliek tikai sirpji!” Krievijas zemnieki no izmisuma ir pavisam nikni 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:54, 16. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijā degvielas trūkums sāk apdraudēt graudu ražas novākšanu. Lauksaimnieki sociālajos tīklos arvien biežāk publisko video, kuros stāsta, ka nespēj uzpildīt tehniku un raža paliek nenovākta uz lauka.

TV24
Slaidiņš par kādu īpašu karagūstekni, kas ticis ukraiņu rokās: Tas ir pierādījums, ka tur [frontē] var nonākt jebkurš
“Kāpēc man ar izcilām sekmēm jācīnās par budžeta vietu ar kādu ambāli?” Ieraksts par aizsardzības dienestu jauniešiem izraisa vētru soctīklos 98
Kokteilis
Pasaki, kurā Latvijas novadā tu dzīvo, un mēs pateiksim, kas tev par to “draud”
Lasīt citas ziņas

Vienā no video redzams kviešu lauks, kurā labība vēl nav novākta. Zemnieks atklāti pauž neapmierinātību ar situāciju un pārmetumus Krievijas varasiestādēm. “Dzīvojām, audzējām maizi, barojām bērnus. Un kas tagad? Dīzeļdegvielas nav, lai šo maizi savāktu. Atliek tikai ar sirpjiem iet kā senos laikos. Toties bumbām un raķetēm mums viss ir,” video saka lauksaimnieks.

Degvielas deficīts Krievijā pastiprinājies pēc Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un degvielas infrastruktūrai. Tas īpaši smagi skar nelielas lauku saimniecības, kurām nav iespēju uzkrāt lielus degvielas rezervju apjomus.

CITI ŠOBRĪD LASA
LIAA paplašina Latvijas reģionu tūrisma pieprasījuma veicināšanas aktivitātes
“Tie ar laiku cilvēku sāk asociēt ar ēdienu!” Zoologs skaidro, ko cilvēki dara nepareizi un vai no lāča var aizbēgt
Pēc elektrības un degvielas krīzes Krimā parādījies jauns un reāls izaicinājums – krievi paliek tukšām rokām

Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests iepriekš ziņojis, ka Krievijas graudu novākšanas kampaņa ievērojami atpaliek no pagājušā gada rādītājiem. Sarežģītākā situācija esot izveidojusies Krasnodaras un Stavropoles apgabalos, Rostovas apgabalā, kā arī Ļipeckas, Voroņežas, Tambovas, Sverdlovskas apgabalos, Baškortostānā un Jakutijā.

Pēc izlūkdienesta datiem, līdz 1. jūlijam Krievijā bija nokulti tikai aptuveni 1,3-1,5 miljoni hektāru graudaugu platību. Tajā pašā laikā pērn šajā datumā novākšanas apjoms sasniedza 4,2-4,6 miljonus hektāru.

Situācija rada arvien lielāku neapmierinātību lauksaimnieku vidū, kuri norāda – valstij pietiek resursu militārajām vajadzībām, bet trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu lauksaimniecības darbu turpināšanu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš par kādu īpašu karagūstekni, kas ticis ukraiņu rokās: Tas ir pierādījums, ka tur [frontē] var nonākt jebkurš
TV24
Slaidiņš skaidro, kā viedtālrunis frontē var nogalēt pašu karavīru
Zelenskis ceļ trauksmi par Krievijas jauno ieroci: Tas var sasniegt visu Eiropu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.