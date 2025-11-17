Ekrānšāviņš no X, LA.lv kolāža

FOTO. VIDEO. Nesanāk pašiem aiziet? Paskaties, kā “Staro Rīga” patikusi citiem – ir skaisti 1

LA.LV
18:17, 17. novembris 2025
Ziņas Latvijā

No 15. novembra līdz 18. novembrim Rīgā norit gaismas festivāls “Staro Rīga”, kurā var apskatīt vairāk nekā 40 gaismas objektus. “Staro Rīga” norisinās četras dienas – katru vakaru no plkst. 17 līdz 23. Šajā laikā Rīgas ielās un parkos iemirdzēsies gaismu instalācijas un pilsētvidē būs iespēja sastapt oriģinālus gaismas mākslas objektus.


Festivāla tēma šogad ir “Rītausmas vēstneši”. Rītausma ir laiks pēc tumšas nakts, kad tās vēstneši – pirmie saules stari laužas caur tumsai, izgaismojot ceļu jaunai dienai, klāsta pasākuma rīkotāji. “Staro Rīga” aicina ieraudzīt gaismu kā jauna sākuma vēstnesi – kā cerību, kas dzimst no tumsas.

Gaismas festivāla “Staro Rīga 2025” maršrutu veidos seši “Gaismas loki” cauri pilsētai, sākot ar gaismas objektiem pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kam sekos Vecrīgas gaismas loks, Brīvības pieminekļa gaismas loks, Rīgas centra parku gaismas loks Vērmanes dārzā un Esplanādē, Brīvības ielas gaismas loks un kā noslēdzošais – Miera ielas gaismas loks.

Bet tiem, kas paši netiek uz šo tradicionālo, valsts svētkus ieskandinošo gaismas festivālu, piedāvājam ielūkoties ierakstos no soctīkliem, ko tā apmeklētāji raksta, kādi iespaidi un kā viņiem ir paticis. Vērtējiet, skatieties, un varbūt izdodas arī pašiem tikt un pastaigāt pa izgaismoto Rīgu.

