FOTO. VIDEO. Nesanāk pašiem aiziet? Paskaties, kā “Staro Rīga” patikusi citiem – ir skaisti 1
No 15. novembra līdz 18. novembrim Rīgā norit gaismas festivāls “Staro Rīga”, kurā var apskatīt vairāk nekā 40 gaismas objektus. “Staro Rīga” norisinās četras dienas – katru vakaru no plkst. 17 līdz 23. Šajā laikā Rīgas ielās un parkos iemirdzēsies gaismu instalācijas un pilsētvidē būs iespēja sastapt oriģinālus gaismas mākslas objektus.
Festivāla tēma šogad ir “Rītausmas vēstneši”. Rītausma ir laiks pēc tumšas nakts, kad tās vēstneši – pirmie saules stari laužas caur tumsai, izgaismojot ceļu jaunai dienai, klāsta pasākuma rīkotāji. “Staro Rīga” aicina ieraudzīt gaismu kā jauna sākuma vēstnesi – kā cerību, kas dzimst no tumsas.
Gaismas festivāla “Staro Rīga 2025” maršrutu veidos seši “Gaismas loki” cauri pilsētai, sākot ar gaismas objektiem pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kam sekos Vecrīgas gaismas loks, Brīvības pieminekļa gaismas loks, Rīgas centra parku gaismas loks Vērmanes dārzā un Esplanādē, Brīvības ielas gaismas loks un kā noslēdzošais – Miera ielas gaismas loks.
Bet tiem, kas paši netiek uz šo tradicionālo, valsts svētkus ieskandinošo gaismas festivālu, piedāvājam ielūkoties ierakstos no soctīkliem, ko tā apmeklētāji raksta, kādi iespaidi un kā viņiem ir paticis. Vērtējiet, skatieties, un varbūt izdodas arī pašiem tikt un pastaigāt pa izgaismoto Rīgu.
Jā, iet vaļā atkal! 💫 #StaroRīga 2025 🌠🤩👍🌙
///
Yea! It happens again! 💫 #BeamingRiga 2025 🌠😎✨🌙 pic.twitter.com/6sNpFYB3Gn
— Ivars Lapiņš (@Lappo357) November 16, 2025
Kad gribas noķert pozitīvisma devu, tad tam lieliski noder #starorīga 😻
Mēs gan tikai 9km nostaigājām un nebijām Pārdaugavā, bet ĻOTI patika 🤩 pic.twitter.com/jj4T4jbtJm
— Linda Novicka (@Linda_Novicka) November 16, 2025
Kasmetinis šviesų festivalis “StaroRiga” Latvijos sostinėje Rygoje aplankytas jau virš 10 kartų 🇱🇻 #staroriga #riga #latvia #nionis pic.twitter.com/rkkbXiulHp
— DJ Nionis (@DJNionis) November 17, 2025
#StaroRīga pic.twitter.com/Up9gkAVUSH
— Beep (@KursiitisK) November 16, 2025
Staro Rīga šogad īpaši izdevies – cilvēcīgs un skaists. Arī maršruti interesanti, loğiski. Tallinas ielas kvartāla performances – svaiga elpa, kas liek padomāt par nesenu vēsturi. Iesaku, tikai sağērbieties silti! pic.twitter.com/ypNd45ivkr
— Ilga Gudrenika-Krebs (@IlgaKrebs) November 17, 2025
Biju pastaigā paskatīties uz Staro Rīga! Kā katru gadu patīk! 🥰 pic.twitter.com/5FbDGYIbgE
— Rihards Gromuls (@Gromuls) November 16, 2025
Ejiet uz Staro Rīga. Ja slinkums, tad vismaz uz Vērmanes dārzu un Esplanādi. Šķita pārsteidzošāk par iepriekšējiem gadiem.
Vecrīga klasiskāka, bibliotēka skaista. pic.twitter.com/76Sa1iFGUg
— Inese79 (@Inese_Jolo) November 16, 2025
Staro Rīga šogad ir izcils, gan maršruts, gan gaismas objektu dažādība un kvalitāte. Iesaku sadalīt apmeklējumu pa vairākām dienām, lai visu varētu kārtīgi apskatīt un izbaudīt. Liels paldies organizatoriem, arī aplikācija strādā lieliski!
Foto: @RigasDome pic.twitter.com/y3tWDmILSc
— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) November 16, 2025
💡Staro Rīga
🔦15.-18.novembris
🕔 17.00-23.00https://t.co/fJNCG4pinY pic.twitter.com/iElc9XlH9n
— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) November 15, 2025
Gaismas festivāla “Staro Rīga 2025” 15.11.2025 #riga #visitriga #photography #novembris2025 #latvia #lv #landscape #latvianature #baltic #visitlatvia #visitbaltic #travel #nature @MeteoLatvia @LVGMC_Meteo @laikpstakli @meteolapa @staroriga pic.twitter.com/bdGqJEh1Yv
— gintsm_photography (@Gints_photo) November 15, 2025
Gaismas festivāla “Staro Rīga 2025” 15.11.2025 #riga #visitriga #photography #novembris2025 #latvia #lv #landscape #latvianature #baltic #visitlatvia #visitbaltic #travel #nature @MeteoLatvia @LVGMC_Meteo @laikpstakli @meteolapa @staroriga pic.twitter.com/oL0NbdtOs0
— gintsm_photography (@Gints_photo) November 15, 2025
Staro Rīga jau staro! @staroriga pic.twitter.com/HT9aae3aQq
— Martins Linē (@Martins_Linee) November 14, 2025
Gaismas festivāla “Staro Rīga 2025” 15.11.2025 #riga #visitriga #photography #novembris2025 #latvia #lv #landscape #latvianature #baltic #visitlatvia #visitbaltic #travel #nature@MeteoLatvia @LVGMC_Meteo @laikpstakli @meteolapa @staroriga pic.twitter.com/IhjGBUZxqV
— gintsm_photography (@Gints_photo) November 15, 2025