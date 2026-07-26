“Ja nedzer, ko vispār atvilkies?” Spiediens lietot alkoholu izgaismo sabiedrības ieradumus 0
Ja kāds izvēlas nelietot alkoholu, apkārtējo reakcija mēdz būt izbrīna pilna vai pat uzstājīga. Ar līdzīgu pieredzi sociālajā medijā “Facebook” dalījies kāds anonīms lietotājs, kura lūgums pēc padoma raisījis diskusiju komentāros.
Ieraksta autors atklāj, ka nedēļas nogalē viņam izvērtusies saruna ar radinieku, kurš jautājis, vai un kāpēc viņš nelieto alkoholu. Uz paskaidrojumu, ka grādīgie dzērieni vienkārši negaršo un nav vēlmes tos lietot, sarunas biedrs izrādījis nesapratni.
Apzinoties, ka atturība radiniekam likusi ieplest acis, vīrietis vērsās pie interneta lietotājiem ar jautājumu: ko šādā situācijā teikt cilvēkiem un kā paskaidrot savu izvēli?
Daļa diskusijas dalībnieku uzsver, ka nevienam nav jāattaisnojas par saviem ieradumiem, un piedāvā savas pārbaudītās metodes.
Kāda sieviete norāda, ka taisnoties par alkohola nelietošanu ir tas pats, kas taisnoties par kāda pārtikas produkta neēšanu:
“Tas būtu tad pats, kas taisnoties, kāpēc neēdu papriku vai ko citu. Kāda citam daļa, ko dzeru, ēdu?” Cits lietotājs viņai iebilst, ka alkohols tomēr atšķiras: “Diemžēl alkohols un paprika nav viens un tas pats. Tu nevienu pasākumu nevari apmeklēt, kur kāds neskrietu ar pudeli pakaļ. Ar papriku gan neviens pakaļ nav skrējis…”
Citi diskusijas dalībnieki atklāj savus paņēmienus, kā ātri izbeigt liekus jautājumus:
“Es atbildētu ar pretjautājumu – kāpēc jālieto alkohols? Pāris dienas atpakaļ pilsētas svētkos redzēju neizpratni par to, ka esmu skaidrā (dzēru bezalkoholisko aperolu).”
Savukārt cits diskusijas dalībnieks uzskata: “Normālā sabiedrībā neviens nekad nepratinās par to, vai lietojat un kapēc nelietojat.”
Daļa atzīst, ka citu uzstājības dēļ nākas meklēt attaisnojumus vai pat melus.
Kāds atklāj, ka situācijās, kad dzird tradicionālo pārmetumu “vai tu mūs necieni?”, viņš mēdz izlīdzēties ar izdomājumiem: “Es neatsaku alkoholam pavisam, bet man to nevajag lai būtu labi. Vnk pasaku ka organisms nepārstrādā fruktozi, lai arī tie ir meli.”
Tikmēr svētku kontekstā kāda sieviete dalās ar savu pieeju: “Parasti jubilejās saka, nu iedzer uz jubilāra veselību. Tad atbildu, ka man mana veselība svarīgāka, bet tas nenozīmē, ka jubilāram dēļ manas nedzeršanas pasliktināsies veselība.”
Kāda lietotāja dalās savā pieredzē: “Es arī vienmēr saņemu šos jautājumus, kā arī izjūtu diezgan nosodošu attieksmi par to, ka nelietoju “ķipa” – tu nedzer? Kas ar tevi nav kārtībā”
Cits diskusijas dalībnieks norāda uz plašāku problēmu: “Smieklīgi, ka citi te komentē kāda daļa utt. Ja, protams, nav daļa. Bet es visur sastopos ar mobingu tādēļ ka nedzeru un pārsvara neviens nesaprot. Man protams “pofig”. Bet skumji, ka Latvija ir tāda alko zeme, arī pēc statistikas.”
Tajā pašā laikā citi uzsver, ka daudz kas ir atkarīgs no paziņu loka: “Interesanti… Man neviens ar pudeli pakaļ nav skrējis. Savu reizi varbūt kāds ir pabrīnījies, bet tā, ka ar varu rīklē gribētu saliet gan nav gadījies. Ir bijuši jociņi un komentāri, bet mainoties prioritātēm ir krietni pamainījies arī paziņu loks, attiecīgi ļoti sen neko nosodošu šajā ziņā nav gadījies dzirdēt.”
Cits atminas kādu izteikumu no viesībām: “Man vienreiz vienās viesībās teica tā – ja nedzer, ko tad vispār atvilcies uz šejieni?”
Diskusija par alkohola nelietošanu notiek laikā, kad Latvijā tiek īstenoti arī plašāki pasākumi alkohola patēriņa mazināšanai. Veselības ministrija norāda, ka alkohola lietošanas rādītāji Latvijā joprojām ir vieni no augstākajiem Eiropā, tāpēc tiek ieviesti dažādi ierobežojumi, kuru mērķis ir samazināt alkohola pieejamību un tā radītās sekas.
Jau iepriekš tika ziņots, ka no 2025. gada 1. augusta stājās spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz, piemēram, saīsinātu alkohola tirdzniecības laiku un ierobežojumus alkohola reklāmai un pārdošanas veicināšanai.
“Vienlaikus ir svarīgi saprast, ka līdztekus valstiskajiem risinājumiem izšķiroša nozīme ir arī katra cilvēka atbildībai – par savu veselību un līdzcilvēku drošību,” Veselības ministrijas tīmekļvietnē norādījusi Psihiskās veselības, atkarību profilakses un integrēto pakalpojumu nodaļas vadītājas vietniece Sanita Lazdiņa.
Diskusija kārtējo reizi parādījusi, ka alkohola nelietošana sabiedrībā joprojām mēdz raisīt jautājumus un neizpratni. Kamēr vieni uzskata, ka cilvēka izvēles nav jāapspriež un jāpaskaidro, citi atzīst – spiediens joprojām ir bieži sastopams.
Ieskats “Facebook” diskusijas komentāros: