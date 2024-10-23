Vai sēnes jau salasīji? Steidz pagatavot gailenes saldskābā aromātiskā marinādē 0
Autors: No izdevniecības “Latvijas Mediji” grāmatas “Konservēsim!”, autore Lolita Šelvaha / Praktiskais Latvietis
Var šķist, ka šīs sēnes vairāk būs piemērotas Ziemassvētku laikam, jo, atverot burku, izdalīsies garšvielu garainis – saldens un vilinošs.
Sēnes, līdzīgi kā ogas, dārzeņus un garšaugus, ziemas krājumiem var gan saldēt, gan kaltēt. Taču lielisks veids, kā tās uzglabāt, ir arī marinēšana un sālīšana. Vērts pamēģināt arī sēņu skābēšanu.
Kas jāzina pirms sēņu konservēšanas
Sēnes nav ieteicams mazgāt ūdenī, jo tās uzsūc lieku šķidrumu. Ja vien iespējams, tās labāk tīrīt, pakasot ar nazi vai norīvējot ar kokvilnas audumu.
Marinēšanai labāk izvēlēties vienas sugas sēnes – beciņas, gailenes, baravikas, cūcenes u. c.
Lielākām bekām jāatdala stobriņu slānis – švammīte zem cepurītēm, tad sēnes nebūs glumas.
Ja marinē rūgtās sēnes – alksnenes, cūcenes, vilnīšus –, tad pēc novārīšanas tās ieteicams diennakti izturēt aukstā ūdenī, to nomainot vismaz divas reizes.
Beciņām var marinēt tikai to cepurītes, savukārt kātiņus var izkaltēt un saberzt pulverī.
Sālot un marinējot sēnes, var izvēlēties dažādas garšvielas – lauru lapas, dažādus piparu graudus, pat čili asumam, diļļu vai ķimeņu sēklas, koriandru, tomātus, sīpolus un ķiplokus.
Sālītās un marinētās sēnes ieteicams uzglabāt vēsā un tumšā vietā. Vēlamā temperatūra: no 0 līdz +10 °C.
Sālīšanai paredzētas vārītas sēnes var sajaukt ar sāli un garšvielām, likt traukā un noslogot.
Sālīt var arī, liekot sēnes kārtām, pa vidu saberot sāli un garšvielas.
Sālot sēnēm jābūt pārklātām ar šķidrumu. Ja tā nav, tad jāpielej sāls šķīdums.
Gailenes saldskābā aromātiskā marinādē
Sastāvdaļas
1 kg iepriekš novārītu gaileņu
Marinādei
2 glāzes baltvīna etiķa
1 glāze ūdens
1 ēdamkarote sāls
3 ēdamkarotes cukura
8 smaržīgie piparu graudi
1 kanēļa standziņa
4 krustnagliņas
1 lauru lapa
Pagatavošana
Sēnes notīra, vāra lielā ūdens daudzumā 20 minūtes. Ja veidojas putas, tās nosmeļ. Gatavās gailenes nokāš. Marinādei katlā lej baltvīna etiķi un ūdeni, pievieno visas garšvielas un karsē, līdz marināde uzvārās. Verdošajai marinādei pievieno gailenes un karsē 25 minūtes. Vārīšanās beigās pagaršo marinādi. Ja pietrūkst asuma, tad pievieno vēl etiķi; ja vēlas saldāku, tad pievieno cukuru. Vēl karstas gailenes pilda sterilās burkās un aizvāko. Pirms aizvākošanas marinādes virsu var pārliet ar nedaudz augu eļļas.