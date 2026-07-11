Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Magnific.com

“Nāvessods izvarotājiem un pedofiliem!” Iedzīvotāji dalās ar radikālām idejām, ko mainītu Latvijas likumdošanā 0

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LA.LV
6:36, 11. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos medijos cilvēkiem nereti patīk spriest par to, kā būtu, ja būtu. Nesen vietnē “Threads” parādījies teorētisks, taču saistošs jautājums: “Ja tu rīt nonāktu valdībā un varētu pieņemt tikai vienu likumu, kas stātos spēkā jau nākamajā dienā, kāds tas būtu?”

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Kā izrādās, Latvijas iedzīvotājiem “kabatā nav jāmeklē” un ideju ir daudz. Kamēr vieni koncentrējas uz ekonomiku, citi vēlas izmainīt valsts aparātu un sakārtot ikdienas sadzīvi.

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Liela daļa lietotāju savu “vienīgo likuma iespēju” izmantotu, lai rosinātu reformas valsts pārvaldē. Daļai šķiet, ka esošais aparāts ir pārāk apjomīgs un neefektīvs.

Kāds lietotājs raksta: “Samazinātu PVN līdz 12% un ierēdņu, Saeimas deputātu skaitu par 50%.”

Arī cits lietotājs piekrīt idejai par optimizāciju: “Es samazinātu deputātu skaitu līdz 50.”

Tikmēr kāds ierosina mainīt Saeimas darba kārtību: “Atceltu atturos Saeimas balsojumā.” Cits lietotājs vēlētos ieviest stingru kritēriju: “Deputātam ir obligāta vismaz bakalaura izglītība.”

“Aizliegtu koalīciju veidošanu, ministrus ieceltu pēc profesionālisma, nevis partijiskās piederības. Iespējams pat liktu izstāties no partijas, kamēr ir ministra amatā,” norāda kāds diskusijas dalībnieks.

Tiek pausts arī šāds viedoklis: “Samazinātu valsts pārvaldes aparātu. Katrā ministrijā un iestādē paliktu pa kādiem 10-15 darbiniekiem, jo tik mazam iedzīvotāju skaitam nav nepieciešams tik daudz ierēdņu, lielāko daļu no viņu funkcijām automatizētu.”

Daļa komentētāju fokusējas uz ekonomisko attīstību un sociālo taisnīgumu.

Kāda lietotāja saskata risinājumu vietējo biznesu celšanā: “Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem , lai pirmos 3 gadus jamaksā samazināti nodokļi. Cerot, ka tā veicinātu ražošanu.”

Savukārt cita lietotāja iestājas par šādām izmaiņām: “Paceltu algas kultūras darbiniekiem, it sevišķi muzejos, bibliotēkās, arhīvos strādājošiem.”

Neiztikt arī pēc praktiskiem un saimnieciskiem risinājumiem, ar kuriem ikdienā sastopas liela daļa Latvijas iedzīvotāju.

“Salabot visus ceļus kas iespējams. Vākus kanalizācijai likt uz ietves.”

Kāds lietotājs izgaismo citu sāpi: “Šīferi var nodot par velti!”

Tikmēr kādas komentētājas izteikums izpelnījies īpaši plašu rezonansi: “Nāvessods izvarotājiem un pedofiliem.”

Kā redzams, hipotētiskais jautājums “Threads” lietotājiem raisījis ļoti plašu ideju spektru – no valsts pārvaldes reformām un ekonomiskiem priekšlikumiem līdz praktiskiem ikdienas uzlabojumiem un strīdīgiem tiesiskuma jautājumiem.

Diskusija vienlaikus atklāj gan iedzīvotāju skatījumu uz esošajām problēmām, gan vēlmi pēc straujām pārmaiņām dažādās jomās.

Kuru vienu likumu jūs pieņemtu vai mainītu, ja jums būtu tāda iespēja?

Ieskats “Threads” diskusijā:

Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
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