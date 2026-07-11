Foto: Zane Bitere/LETA

Latvijā daudzviet līs, bet kļūs siltāks: laika prognoze sestdienai 0

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LETA
9:10, 11. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sestdien Latvijā turpinās līt, bet kļūs nedaudz siltāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

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Sestdien mākoņi aizsegs debesis, un teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām arī iespējams pērkona negaisu.

Vējam pūšot lēni, galvenokārt no ziemeļu puses, atsevišķās teritorijās izveidosies migla.

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No rīta līča piekrastē, bet no pēcpusdienas jūras piekrastē – ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz ātrumam 15 metri sekundē.

Dienas otrajā pusē debesis vietām skaidrosies, un gaiss iesils līdz +18…+23 grādiem.

Arī Rīgā laiks galvenokārt būs mākoņains, dienas sākumā gaidāms lietus, bet pēcpusdienā nokrišņiem mitējoties, arī debesis brīžiem skaidrosies, un uzspīdēs saule.

Galvaspilsētā ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet rīta stundās pastiprināsies un brāzmās sasniegs ātrumu 14 metri sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap +20 grādiem.

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