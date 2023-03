Foto: AP/SCANPIX Protesta demonstrācija Gruzijā.

Gruzijā turpinās protesti: pie parlamenta sapulcējušies vismaz 30 000 cilvēku







Neraugoties uz valdošās partijas solījumu atsaukt protestus izprovocējušo likumprojektu par “ārvalstu aģentiem”, Gruzijā ceturtdien uz demonstrācijām sapulcējušies vismaz 30 000 cilvēku.

Protestiem turpinoties jau trešo dienu, demonstranti sapulcējās pie parlamenta Tbilisi ar Gruzijas, Ukrainas un Eiropas Savienības (ES) karogiem rokās.

Demonstrācijā tika atskaņotas Gruzijas un Ukrainas himnas, kā arī ES himna “Oda priekam”. Tika skandēti pret valdību vērsti saukļi un izskanēja arī aicinājumi valdībai atkāpties.

Protesti Tbilisi izcēlās otrdien pēc tam, kad Gruzijas parlaments pirmajā lasījumā apstiprināja likumprojektu, kas izpelnījies salīdzinājumus ar Krievijas 2012.gadā pieņemto “ārvalstu aģentu” likumu, ko Kremlis izmantojis opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai.

Likumprojekts paredz iekļaut “ārvalstu aģentu” sarakstā nevalstiskās organizācijas (NVO) un medijus, kas, neskaitot ieņēmumus no reklāmām, vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Par atteikšanos no reģistrēšanās “ārvalstu aģentu” reģistrā varēs uzlikt 25 000 laru (8800 eiro) lielu sodanaudu.

Parlamenta vairākums, kurā ietilpst partiju “Gruzijas sapnis” un “Tautas spēki” deputāti, šodien paziņoja, ka Gruzijas parlamentā atsaukts likumprojektu, bet šis solījums nav atturējis opozīciju no protestu turpināšanas.

Gruzijas varasiestādes ir arī izpelnījušās plašu starptautisko kritiku par atkāpšanos no demokrātiskām reformām.

ASV vēstniecība Gruzijā norādīja, ka šo likumprojektu ir iedvesmojis Kremlis un tas ir pretrunā Gruzijas vēlmēm pievienoties Eiropas Savienībai (ES).