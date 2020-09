Gunta Līdaka. Foto: Edijs Pālens/LETA

No 13. septembra svētdienu vakaros pulksten 19:00 televīzijas kanālā RīgaTV 24 būs skatāms jauns informatīvs raidījums “Pilna Bilde”, kas palīdzēs skatītājiem saprast notiekošo mediju telpā. Raidījumā viesosies mediju jomas profesionāļi un to vadīs pieredzējusī mediju eksperte, bijusī NEPLP locekle Gunta Līdaka.

Projekta mērķis ir veidot platformu, lai aktualizētu diskusiju par mediju politikas jautājumiem Latvijā, veicinātu sabiedrības izpratni par mediju kritikas lomu mediju attīstībā un demokrātiskas sabiedrības veidošanā, un par to, ka mediju kritika nav žurnālistu brīvības ierobežošanas līdzeklis, bet gan vitāli nepieciešama mediju demokrātijas sastāvdaļa un to kvalitātes veicinātāja.

“Mums šķiet, ka mēs zinām visu par to, kā rodas TV un radio, kā drukā avīzes, kā top viedoklis sociālajos medijos. Bet patiesībā tā nav.

Raidījuma mērķis ir ļaut skatītājiem saprast, kas ir mediji, kas notiek to virtuvē un kā tas ietekmē sabiedrību un pasaules kārtību”, projekta būtību izklāsta raidījuma “Pilna Bilde” vadītāja Gunta Līdaka.

Uz sarunu viņa ikreiz aicinās mediju ekspertus, nozares profesionāļus un mediju politikas veidotājus, lai palīdzētu atbildēt uz jautājumu, kādā informatīvajā vidē mēs vēlamies dzīvot un kādu pasauli redzēt sev apkārt.

10 svētdienu vakaru ciklu Gunta Līdaka iesāks ar trim mediju nozares speciālistiem.

Pirmā raidījuma viesi būs Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēja, medijpratības eksperte Klinta Ločmele, LŽA valdes priekšsēdētāja, producente Arta Ģiga un “Kantar Latvija” rīkotājdirektors Mārtiņš Traubergs.

Raidījuma “Pilna Bilde” formātā paredzēta skatītāju iesaiste un atgriezeniskā saite, pirms katra raidījuma veidojot skatītāju aptauju mikroblogošanas vietnē Twitter. Aptaujā tiks uzdots jautājums par raidījuma tēmu ar vairākiem atbilžu variantiem, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi vai zināšanas un iegūtos datus atspoguļotu raidījumā.

Skatītāji būs aicināti izteikties par studijā diskutētajām tēmām un pirms raidījuma ieraksta uzdot savus jautājumus, izmantojot kanāla sociālo tīklu platformas (Twitter, Facebook).

“Mēs dzīvojam laikmetā, kad informācija nav jāmeklē, bet tā pati tevi atrod!

Ikviens no mums diendienā sastopas ar sev draudzīgu, nedraudzīgu, sev vajadzīgu un nevajadzīgu informācijas gūzmu. Kā to patērēt un pareizi izprast, par to arī būs šis raidījums.

Mūsu komandai ir patiess prieks, ka mums pievienosies tik profesionāla mediju eksperte kā Gunta Līdaka. Viņa liks mums paraudzīties uz informācijas apjomu plašāk,” atzina RīgaTV 24 direktors Klāvs Kalniņš.

Raidījumu “Pilna Bilde” skaties RīgaTV 24 ēterā svētdienās 19:00 ar atkārtojumu pirmdienās 10:00.

Projektu “Pilna Bilde” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Pilna Bilde” saturu atbild RīgaTV 24.

