Putina “ēnu pasts” atklāts: aizliegtās preces no Vācijas joprojām mierīgi nokļūst Krievijā 0
Žurnālisti atklāja, ka sankcionētās preces no Vācijas turpina ievest Krievijā, izmantojot slēptu pasta un loģistikas shēmu, raksta dialog.ua.
Neskatoties uz pašreizējām ES sankcijām, eksportam aizliegtās preces turpina plūst no Vācijas uz Krieviju. Maskavai ir izdevies izveidot plašu pasta un loģistikas sistēmu, kas ļauj regulāri nosūtīt simtiem tonnu paku uz Krievijas Federāciju, apejot ierobežojumus. Par to liecina ietekmīgā vācu laikraksta BILD izmeklēšana.
Lai izsekotu sūtījumu maršrutu, žurnālisti izmantoja GPS bākas, kas tika ievietotas testa pakās. Šie sūtījumi bez šķēršļiem devās no Vācijas uz Maskavu. Saskaņā ar izmeklēšanu shēmu organizēja bijušie Krievijas pasta meitasuzņēmuma darbinieki, kas strādāja Vācijā.
Ķēdes galvenais elements bija loģistikas uzņēmums, kas reģistrēts 2022. gada beigās. Formāli uzņēmumam ir tikai pastkastīte Ķelnē, bet patiesībā visi sūtījumi tiek uzkrāti noliktavā netālu no Berlīnes-Brandenburgas lidostas. No turienes preces tiek nosūtītas pa autoceļiem caur Poliju un Baltkrieviju uz Krievijas teritoriju.
Žurnālisti ierakstīja, ka netālu no noliktavas regulāri parādās BMW automašīna, kas pieder Dmitrijam V., kurš iepriekš bija RusPost GmbH rīkotājdirektors. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma viņš atstāja savu amatu, tomēr, kā konstatēja izmeklēšana, viņš turpināja strādāt preču nosūtīšanas jomā uz Krievijas Federāciju, izmantojot jaunu loģistikas struktūru.
Eksperimenta ietvaros žurnālisti nosūtīja piecas testa pakas ar sankciju precēm, novietojot uz tām bākas. Viņi pasludināja kravu par nekaitīgiem priekšmetiem. Piegādes izmaksas bija 26 eiro par sūtījumu, kas sver līdz diviem kilogramiem. Visi sūtījumi veiksmīgi šķērsoja valsts robežas un tika piegādāti uz Maskavu.
Izmeklētāji īpašu uzmanību pievērsa tam, ka preču reģistrācijas laikā tika izmantoti Uzbekistānas pasta dokumenti, kuriem oficiāli nav tiesību veikt darbības Vācijā. Vācijas varas iestādes jau ir sākušas pārbaudīt iespējamos valsts un Eiropas tiesību aktu pārkāpumus.