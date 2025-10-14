Krievija ik dienu uzbrūk Eiropas enerģētikas nozarei, bankām un slimnīcām 33
Henna Virkunena, Somijas politiķe un Eiropas Komisijas (EK) tehnoloģiju suverenitātes, drošības un demokrātijas izpildviceprezidente, sarunā ar mediju “Unian” pauda, ka Eiropas enerģētikas nozares, bankas un slimnīcas katru dienu kļūst par Krievijas kiberuzbrukumu mērķiem.
“Mēs redzam, ka Krievija visos iespējamos veidos cenšas destabilizēt mūsu sabiedrību. Tā pastāvīgi izmanto ļoti dažādas hibrīdoperācijas pret Eiropas valstīm. Un, protams, tā pastāvīgi izplata lielu daudzumu dezinformācijas un propagandas,” intervijā sacīja EK pārstāve.
“Mēs redzam, ka Krievijas propaganda noteikti izplatās visā Eiropā. Taču, iespējams, dažādās dalībvalstīs tiek izmantota atšķirīga taktika.
Krievija cenšas destabilizēt mūsu sabiedrību. Tāpēc viņi izplata dezinformāciju. Mēs arī novērojam masveida kiberuzbrukumus un sabotāžu, kas vērsta pret mūsu kritisko infrastruktūru. Ir bijuši mūsu gaisa telpas pārkāpumi, un viņi virza migrantus uz mūsu ārējām robežām. Mēs to redzam visu laiku.”
Kiberuzbrukumi ir kļuvuši par mūsdienu karadarbības sastāvdaļu.
Henna Virkunena intervijā uzsvēra: “Mums jābūt gataviem dažādiem draudiem, jo redzam, ka kiberuzbrukumi arvien vairāk kļūst par lielu plūsmu, kas vienlaikus kaitē ļoti dažādiem pakalpojumiem.
Tāpēc kopā ar Ukrainu mēs analizējam tendences un strādājam arī pie spēju veidošanas. Un, jā, šī ir joma, kurā mums jau ir ļoti laba sadarbība, un mēs esam gatavi iekļaut Ukrainu arī ES kiberdrošības rezervē.
Tas nozīmē, ka mūsu nozare un mūsu vadošie kiberdrošības eksperti varēs palīdzēt sarežģītās situācijās. Pašlaik notiek sarunas, lai mēs beidzot varētu panākt vienošanos šajā jautājumā. Tā ir ļoti svarīga mūsu kopējās drošības sastāvdaļa šodien.”
Uz jautājumu par Krievijas kiberuzbrukumiem pēdējā laikā, EK pārstāve minēja: “Slimnīcām ļoti bieži tiek uzbrukts. Slimnīcas un veselības aprūpes sistēmas pastāvīgi tiek pakļautas kiberuzbrukumiem. Un, protams, tas rada lielu neuzticēšanos iedzīvotāju vidū, ja kaut kas notiek sociālā nodrošinājuma sistēmā. Mēs esam uzsākuši īpašu rīcības plānu Eiropas Savienībā, lai atbalstītu mūsu slimnīcas. Taču mēs redzam, ka šī, protams, ir tikai viena joma.
Pastāvīgi notiek mēģinājumi bloķēt mūsu banku sistēmu. Tāpēc bankas, tāpat kā enerģētikas uzņēmumi, ļoti bieži ir pakļautas kiberuzbrukumiem. Mēs redzam naidīgus dalībniekus, kas cenšas destabilizēt mūsu pakalpojumus un sabiedrību, uzbrūkot kritiskajām infrastruktūras nozarēm.
Tāpēc enerģētika, banku darbība, veselības aprūpe — šādi pakalpojumi ļoti bieži kļūst par uzbrukumu mērķiem.”
Henna Virkunena intervijā atklāja, ka šādus uzbrukumus redz katru dienu.