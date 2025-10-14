Krievija ik dienu uzbrūk Eiropas enerģētikas nozarei, bankām un slimnīcām 33

LA.LV
13:44, 14. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Henna Virkunena, Somijas politiķe un Eiropas Komisijas (EK) tehnoloģiju suverenitātes, drošības un demokrātijas izpildviceprezidente, sarunā ar mediju “Unian” pauda, ka Eiropas enerģētikas nozares, bankas un slimnīcas katru dienu kļūst par Krievijas kiberuzbrukumu mērķiem.

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Pretīga vieta, tualetes māja…” Cilvēki dalās viedoklī par garāko dzīvojamo ēku Latvijā un Baltijā
Situācija ar Modra suņu nogalināšanu kļūst skaidrāka. Aldis Gobzems pāris dienu laikā savācis pietiekami daudz informācijas
Lasīt citas ziņas

“Mēs redzam, ka Krievija visos iespējamos veidos cenšas destabilizēt mūsu sabiedrību. Tā pastāvīgi izmanto ļoti dažādas hibrīdoperācijas pret Eiropas valstīm. Un, protams, tā pastāvīgi izplata lielu daudzumu dezinformācijas un propagandas,” intervijā sacīja EK pārstāve.

“Mēs redzam, ka Krievijas propaganda noteikti izplatās visā Eiropā. Taču, iespējams, dažādās dalībvalstīs tiek izmantota atšķirīga taktika.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Liepājā kāds zēns piesiets pie radiatoriem, to nodarījuši viņa paša vecāki. Arī kaimiņi nekur neziņoja
Eksperti: Uguns pārtraukšana Ukrainā var izraisīt, iespējams, nākamo bīstamo situāciju
Aizsardzības tehnoloģiju inovācijas Latvijā: kas liedz mums kļūt par ražošanas līderiem Eiropā?

Krievija cenšas destabilizēt mūsu sabiedrību. Tāpēc viņi izplata dezinformāciju. Mēs arī novērojam masveida kiberuzbrukumus un sabotāžu, kas vērsta pret mūsu kritisko infrastruktūru. Ir bijuši mūsu gaisa telpas pārkāpumi, un viņi virza migrantus uz mūsu ārējām robežām. Mēs to redzam visu laiku.”

Kiberuzbrukumi ir kļuvuši par mūsdienu karadarbības sastāvdaļu.

Henna Virkunena intervijā uzsvēra: “Mums jābūt gataviem dažādiem draudiem, jo ​​redzam, ka kiberuzbrukumi arvien vairāk kļūst par lielu plūsmu, kas vienlaikus kaitē ļoti dažādiem pakalpojumiem.

Tāpēc kopā ar Ukrainu mēs analizējam tendences un strādājam arī pie spēju veidošanas. Un, jā, šī ir joma, kurā mums jau ir ļoti laba sadarbība, un mēs esam gatavi iekļaut Ukrainu arī ES kiberdrošības rezervē.

Tas nozīmē, ka mūsu nozare un mūsu vadošie kiberdrošības eksperti varēs palīdzēt sarežģītās situācijās. Pašlaik notiek sarunas, lai mēs beidzot varētu panākt vienošanos šajā jautājumā. Tā ir ļoti svarīga mūsu kopējās drošības sastāvdaļa šodien.”

Uz jautājumu par Krievijas kiberuzbrukumiem pēdējā laikā, EK pārstāve minēja: “Slimnīcām ļoti bieži tiek uzbrukts. Slimnīcas un veselības aprūpes sistēmas pastāvīgi tiek pakļautas kiberuzbrukumiem. Un, protams, tas rada lielu neuzticēšanos iedzīvotāju vidū, ja kaut kas notiek sociālā nodrošinājuma sistēmā. Mēs esam uzsākuši īpašu rīcības plānu Eiropas Savienībā, lai atbalstītu mūsu slimnīcas. Taču mēs redzam, ka šī, protams, ir tikai viena joma.

Reklāma
Reklāma

Pastāvīgi notiek mēģinājumi bloķēt mūsu banku sistēmu. Tāpēc bankas, tāpat kā enerģētikas uzņēmumi, ļoti bieži ir pakļautas kiberuzbrukumiem. Mēs redzam naidīgus dalībniekus, kas cenšas destabilizēt mūsu pakalpojumus un sabiedrību, uzbrūkot kritiskajām infrastruktūras nozarēm.

Tāpēc enerģētika, banku darbība, veselības aprūpe — šādi pakalpojumi ļoti bieži kļūst par uzbrukumu mērķiem.”

Henna Virkunena intervijā atklāja, ka šādus uzbrukumus redz katru dienu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pieaug aicinājumi atriebties Maskavai: dažas Eiropas valstis jau sākušas slepeni rīkoties
TV24
Latvijas vēstnieks Ukrainā: “Mums nav jākrīt izmisumā”
“Krievijas hibrīdkarš ir tikai sākums!” Aizsardzības budžeta palielināšana mūs neglābs, uzskata Dānijas premjere
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.